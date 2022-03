Frisörmeisterin Edeltraud Schmid ist gestorben

Der Beruf der Frisörin war für Edeltraud Schmid eine Berufung und diese wurde ihr bereits in die Wiege gelegt. Ihre Eltern Franz und Maria Binder führten am Weitraer Rathausplatz einen Frisörsalon, dort lernte Tochter Edeltraud auch diesen Beruf. Sie legte 1952 die Gesellenprüfung ab, 1956 folgte die Meisterprüfung. Danach arbeitete Edeltraud Schmid jeweils ein Jahr in Vorarlberg und in Wien, kehrte wieder in die Heimat zurück und unterrichtete neben ihrem Hauptberuf auch als Berufsschullehrerin in Gmünd.

Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters übernahm kurz die Mutter das Unternehmen, 1971 wurde der Familienbetrieb an Edeltraud Schmid übergeben. Gemeinsam mit ihrem Gatten Hermann wurde ein Haus in der Kirchengasse gekauft und umgebaut. Hier entstand ein neuen Frisörsalon und der Elektrobetrieb ihres Gatten.

Bis 1995 leitete Edeltraud Schmid den Familienbetrieb, bildete zahlreiche Lehrlinge aus und war mit vollem Einsatz für ihre Kunden da. Es folgte Tochter Gabriele, die im Vorjahr ihren Ruhestand angetreten hat und als Nachfolgerin ihre langjährige Mitarbeiterin Andrea Pölzl gewinnen konnte (die NÖN berichtete).

Edeltraud Schmid hat bis dahin das Haareschneiden und Frisieren nicht lassen können – es war einfach ihr Leben, das am 6. März endete. Ihre Urne wird am 15. März von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Halle des Weitraer Friedhofes zur Verabschiedung aufgebahrt. Die Beisetzung findet im Familienkreis statt. Um Edeltraud Schmid trauern Tochter Gabriele und Sohn Hermann mit ihren Partnern.

