Langjähriger Tierarzt im Lainsitztal: Ortwin Ottawa verstorben

Der bekannte ehemalige Tierarzt für Großtiere Ortwin Ottawa starb am 24. April im Alter von 81 Jahren.

Ortwin Ottawa übernahm 1972 die Praxis seines Vaters Franz und sorgte im Gebiet von Rothfarn bis Pyhrabruck für die Gesundheit der Rinder und Schweine. Wie Ottawa einmal gegenüber der NÖN betonte, sei die Zeit der Maul- und Klauenseuche im Jahr 1973 besonders fordernd gewesen, damals musste er an die 7.000 Rinder impfen. Dreimal gab es auch Geflügelpest-Alarm. Ottawa führte viele Jahre bei acht Fleischhauern die Fleischbeschau durch, nahm in den ersten Jahren Tätigkeit außerdem rund 200 Kuh-Besamungen pro Monat vor.

Nach knapp 35 Jahren als Tierarzt im Lainsitztal schloss Ortwin Ottawa im Oktober 2007 mit knapp 67 Jahren endgültig seine Praxis, einen Nachfolger hatte er trotz intensiver Suche nicht gefunden.

Die Zeit als Pensionist nutzte der leidenschaftliche Skatspieler zum Reisen und E-Biken. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin Elisabeth sowie seine Kinder Harald und Ulrike mit Gatten Herbert und ihren drei Kindern. Das Begräbnis von Ortwin Ottawa findet am 6. Mai am Weitraer Friedhof statt. Die Trauermesse beginnt in der Pfarrkirche um 14.30 Uhr.

