Trauer Mit dem Tod von Hermann Pöpperl verliert Weitra eine Institution

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak

Hermann Pöpperl verstarb am 4. Mai mit 83 Jahren. Foto: privat

F ür das Weitraer Bier war über Jahrzehnte die Familie Pöpperl zuständig. Hermann Pöpperl war der letzte Inhaber der Brauerei aus dieser Familie. Mit seinem Tod am 4. Mai ist dieses Kapitel in der 702-jährigen Geschichte des Bierbrauens in der ältesten Braustadt Österreichs beendet.