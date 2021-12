Robert Fiedler ist verstorben

Knapp vor Weihnachten überschatten viele Todesfälle die vorweihnachtliche Stimmung in zahlreichen Familien und auch in den Gemeinden. Betroffen ist jetzt auch die Familie Fiedler aus Weitra. Der Mechaniker, Schlosser und Inhaber des Handelsunternehmens für Kfz-Zubehör, Robert Fiedler, verstarb am 13. Dezember im Alter von 75 Jahren.