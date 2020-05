Die Firma Karasek, die der Verstorbene 1955 von seinem Vater übernommen hat, startete nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Ski-Produktion. Ihre Marke „Zugspitze“, die später in „Zugspitz“ unbenannt worden ist, ist heute noch registriert. Davon wurden in der Gmünder Werkstatt um die 700 Paar Skier pro Jahr produziert.

Auf die anfänglichen Holz-Ski stieg man bald auf die Produktion der „Schichten-Ski“ um. 1968 gab es mit dem legendären „Rebell 68“ den ersten Vollkunststoff-Ski Österreichs.

1971 wurde die Skiproduktion eingestellt, die Maschinen in der Bautischlerei für die Produktion der Holz- Kunststoff- und Kastenfenster verwendet. „Es gibt nur wenige Häuser in Gmünd, die keine Fenster von uns installiert haben“, betont Kurt Karasek, der 2001 den Betrieb von seinem Vater übernommen hat. Neben der Fensterproduktion wurden Ski, Skischuhe und das notwendige Service weiterhin angeboten.

Bis zu seiner schweren Erkrankung vor zwei Jahren arbeitete Rudolf Karasak im Betrieb fleißig mit.

Am 18. Mai verstarb der bekannte Gmünder, sein Traum von einem „Ski-Museum“ will Sohn Kurt in seinem Hanf-Shop zumindest in kleinem Rahmen umsetzen. Die Adaptierung der Räume ist bereits im Laufen.

Rudolf Karaseks Urne wird im engsten Familienkreis in der Familien-Gruft am Gmünder Friedhof beigesetzt.