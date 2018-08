"Danke, dass wir dich in deinem Otterleben begleiten durften. Danke für all die Freude, die du uns geschenkt hast." Liebevoll nimmt das UnterWasserReich-Team Abschied von seinem Bezugskind. In der Natur erreichen nur wenige Otter ein so hohes Lebensalter. Trotzdem ist die Trauer bei Laszlos Betreuern groß.

Bekannt geworden ist Laszlo durch eine schicksalhafte Geschichte. Im Jahr 2010 wurde das eurasische Fischotter-Baby verwaist aufgefunden. Im Naturparkzentrum wurde es mit dem Fläschchen aufgezogen und durfte schließlich das naturnahe Gehege gemeinsam mit dem gleichaltrigen Otterweibchen Luca beziehen. Bei den dreimal täglich stattfindenden Schaufütterungen bestach Laszlo stets durch seine Neugierde und seinen Charme.

Das 2006 eröffnete UnterWasserReich entwickelte sich zu einem Paradebeispiel für den artgerechten Umgang mit Fischottern und die fachliche Information über die scheuen Wassermarder. Es ist Anziehungspunkt für Naturliebhaber und Top-Ausflugsziel.

Nachdem Fischotter in freier Wildbahn als Einzelgänger leben, wird sich die Otterdame Luca vorläufig auch alleine im Gehege wohlfühlen. Nach einem passenden Partner für die Zukunft hält das UnterWasserReich-Team dennoch Ausschau.