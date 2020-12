Trauer um Trafikant Werner Dürnitzhofer (51) .

Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Werner Dürnitzhofer - aufgewachsen in Ehrendorf - in der Druck- und Kopierbranche unterwegs. Dann absolvierte er die Ausbildung zum Betrieb einer Trafik und übernahm Anfang 2018 nach schwerem Krebsleiden zusätzlich die Trafik inklusive Automat vis-à-vis des Kindergartens in der Sigismundgasse in Gmünd, die er zuvor mit Leidenschaft adaptiert hatte.