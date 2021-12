Marie Haubner war die "Gasträtin" in St. Wolfgang

Die Trauer ist beim Seniorenbund und beim Musikverein Weitra groß, die seit Jahren im Gasthaus Haubner Sitzungen und Veranstaltungen abhalten.

Marie Haubner übernahm mit Gatten Hubert das Gasthaus, das es seit 1870 gibt und mit einer sogenannten „Maria-Theresien-Konzession“ versehen worden ist.

Seit 1928 ist es im Besitz der Familie Haubner. Hubert und Marie Haubner führten das Gasthaus nach den Großeltern und den Eltern von Hubert Haubner weiter. Marie sorgte tagsüber für die Gäste, kochte und bediente. Gatte Hubert arbeitete bis zu seiner Pensionierung 1993 in einem Textilbetrieb und wirkte daneben oft bis spät in die Nacht hinein im Gasthaus. In diesen Jahren wurde auch fleißig um- und zugebaut. Neben der Gastwirtschaft entstand ein neues Haus mit modern ausgestatteten Privatquartieren.

1993 übernahm Sohn Werner den Betrieb. Er erlernte den Beruf des Kochs und Kellners und war im Salzkammergut, in Kärnten und am Zauchensee tätig. Sein Vater Hubert half bis zu seinem Tod 2004 unermüdlich weiter. Seine Mutter Marie war bis vor zwei Jahren noch in der Gaststätte aktiv, dann war es ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich.

„Marie Haubner war eine Instititution, wir haben ihr sogar den Titel ‚Gasträtin‘ verliehen. Durch ihr lustiges und vertrauensvolles Wesen wurde sie von allen geschätzt. Sie hat mit allen Gästen einfach gut gekonnt“, sagt Werner Himmer, der sowohl seitens des Seniorenbundes als auch des Musikvereines mit Marie Haubner eng verbunden war.