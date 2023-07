Lainsitz und Donau vereint an der Ostsee

Reinhard Carda radelt derzeit von Melk zum Nordkap und retour. Bei der Fahrt vom Nordkap in Richtung Heimat traf der 54-Jährige in der Nacht auf 24. Juni im dänischen Frederikshavn ein, wo der Eichberger Alfred Pichler ein Restaurant und Hotel führt. Die NÖN brachte die Niederösterreicher zusammen.

Die NÖN begleitet Cardas Tour, bei der der Melker für den Rappottensteiner Verein „Hands up for down“ Spenden lukrieren will, von Beginn an. Die Spenden sollen dem vom Verein geplanten „Café Downtown“ zur Verfügung gestellt werden, in dem zwei Menschen mit Down-Syndrom ausgebildet und angestellt werden sollen. Bei Reinhard Cardas Radroute war auch Frederikshavn in Dänemark angeführt, wo der Eichberger Alfred Pichler mit seiner Gattin Lise und Tochter Lonnie seit Jahren das Restaurant Mollehuset und das Hotel Lisboa führt. Die NÖN führte die beiden Männer, die zuvor voneinander nichts wussten, kurzerhand via Handys und Internet zusammen. Am Morgen des 24. Juni kam es zum persönlichen Kennenlernen im Hotel von Alfred Pichler.

Gastronom stellte Zimmer zur Verfügung

„Für mich war es ein ganz besonderes Erlebnis, Alfred Pichler hat mich sofort in sein Hotel eingeladen. Somit unterstützt er auch den Verein Hands up for down“, freut sich Carda. Er sei direkt von der aus Göteborg in Schweden kommenden Fähre zum Hotel geradelt. „Dort war alles vorbereitet. Ich genoss die erste Nacht nach langer Zeit bei richtiger Dunkelheit.“ Das Treffen sei herzlich gewesen. Großes Lob gab es auch für den leidenschaftlichen Koch: „Hier ist Kochen kein Handwerk, hier ist Kochen eine Berufung. Unglaublicher Geschmack, alles perfekt, bis ins Detail, ohne vom Gericht abzulenken“, schreibt Alfred Carda per WhatsApp an die NÖN.

Durch dieses positive Erlebnis kann er wieder Hoffnung schöpfen: Bei der Ankunft am Nordkap am 10. Juni nach 3.939 Kilometern seien die Emotionen groß gewesen und Freudentränen geflossen. Doch die Euphorie wurde bald gebremst. Am 14. Juni, dem 41. Tag der Tour, brach auf der Fahrt zur Fähre bei Botenhilmen der Rahmen des Rades. „Eigentlich habe ich mich mit dem Gedanken getragen, die Tour abbrechen zu müssen“, blickt Carda zurück. Es kam anders: „Ich habe entschlossen, den Rahmen soweit zu fixieren, damit ich radelnd nach Melk zurückkommen kann.“ Er musste einen Teil der Tour durch Schweden auslassen. „Die vielen Steigungen hätten dem kaputten Rahmen nicht gutgetan.“ Er nahm von Trondheim bis nach Oslo den Zug. Ab 26. Juni sitzt er wieder am Rad. „Das Projekt hat es einfach verdient, es zu beenden. Auch bin ich es dem Verein schuldig, radelnd Melk zu erreichen“, meint er vor den letzten 15 Radtagen mit jeweils über 110km – die Zielankunft ist für 9. Juli fixiert.

Dann will der Melker seine Reiseberichte, die man auf www.reinontour.com mitverfolgen kann, zum Vortrag zusammenstellen und weiter um Spenden für „sein“ Projekt bitten. Wer das jetzt schon tun will, kann sich auf www.8000.bike informieren. Bisher sind über 10.000 Euro zusammengekommen.