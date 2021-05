Seit vielen Jahren diente das Gasthaus mit dem integrierten Nahversorgergeschäft der Familie Dietrich als gerne besuchter Mittel- und Treffpunkt in der Gemeinde Eggern. Zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen lockten Besucher an und sorgten für eine gemütliche Einkehr mit guter Unterhaltung, vor dem Ende des scharfen Lockdowns in Niederösterreich hieß es jedoch „Sperrstunde“ für Lokal & Geschäft.

In 40 Jahren „so ziemlich alles erlebt“. Besser unter dem Hausnamen „Korecky“ bekannt, blickt der Betrieb auf eine lange Tradition zurück. Alleine Maria Korecky führte ihn über 50 Jahre, ehe sie ihn im Jahr 1980 an ihren Enkel Reinhard Dietrich und seine Frau Helga übergab. Beide kamen aus dem Handel bzw. kaufmännischen Bereich und konnten mit neuen Ideen zahlreiche Gäste gewinnen.

Auch Rückschläge konnten Reinhard und Helga Dietrich nicht entmutigen. So wurden der Lagerraum samt Gasthaus-Nebengebäude im Jahr 2008 durch einen Brand, verursacht von unvorsichtigen Kindern, vernichtet, ehe 2015 eine weitere Brandkatastrophe großen Schaden anrichtete. Mit vereinten Kräften wurde die Gebäudesanierung gestartet, schon bald konnte die Wiedereröffnung erfolgen.

Nun kam nach vielen erfolgreichen Jahren aber das endgültige Aus für diese Eggerner Institution. „Meine Frau und ich haben schon ein gewisses Alter erreicht und nach 40 Jahren im Gastgewerbe so ziemlich alles erlebt. Aber so arg, wie in diesen Zeiten, war es noch nie“, sagt Reinhard Dietrich, der seiner Frau schon im Jahr 2015 die Betriebsführung übergab und das ewige „Auf- und Zusperren“ bekrittelt.

Helga Dietrich fand vor allem auch im angeschlossenen Lebensmittelgeschäft ein großes Defizit vor. „Wir hatten hier in letzter Zeit einen Umsatzrückgang von über 60 Prozent, wobei die Kosten aber weiter liefen. Schuld daran sind neben der Pandemie auch der natürliche Rückgang der älteren Kundschaften, die uns stets die Treue hielten.“

„Gemma zum Korecky“. Für die Gemeindeverantwortlichen kam die Schließung ziemlich überraschend. „Die Dietrichs hinterlassen eine große Lücke. Es wird schwer werden, diese wieder zu schließen. Sie waren nicht nur unsere Nahversorger, sondern auch ein beliebtes Kommunikationszentrum, wo sich Alt und Jung austauschen konnten“, stellen Bürgermeister Karl Schraml und seine Stellvertreterin Renate Biedermann bedauernd fest: „Wir bedanken uns bei der Familie Dietrich für die vielen Jahre, die sie die Seele des Ortes waren.“

Das „Gemma zum Korecky“ – der Name Dietrich war im allgemeinen Sprachgebrauch nicht manifestiert – war nach Sitzungen oder Arbeitstreffen der Vereine oder anderer Institutionen ein üblicher Satz und bedeutete unkonventionelle Gemütlichkeit – egal, mit welchen Sonderwünschen man kam.

Endlich mehr Zeit. Etwas Wehmut macht sich erwartungsgemäß auch beim Wirtepaar breit. „Natürlich werden wir etwas vermissen, aber unser Blick ist stets nach vorne gerichtet“, so Reinhard Dietrich, der sich nun endlich mehr Zeit für seine Hobbys nehmen wird, während seine Frau Helga mit allerlei Haushaltsarbeiten, Vereinstätigkeiten und ihrem Garten Auslastung findet.

Die Dietrichs bedanken sich bei ihren Kunden und Gästen via NÖN „für ihre Treue und für die schönen und interessanten Jahre, die wir mit ihnen verbringen durften. Wir wünschen allen nur das Beste.“