Schrems: Ehren für Braumeister und „Schuh-Rebell“

In seiner Antragstellung strich Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) im Gemeinderat die Bedeutung beider für die Granitstadt hervor.

Bierbrauerei als „Aushängeschild und Wirtschaftsfaktor“

„Dank seines Engagements und seiner Qualitätspolitik behauptet sich die Schremser Brauerei im Kampf gegen die internationalen Multibraukonzerne, ist ein Aushängeschild und ein Wirtschaftsfaktor in Schrems“, so Müller über Karl Trojan, der die Brauerei seit 1991 in fünfter Generation führt und Schremser Braugerste über eine 1995 initiierte Erzeugergemeinschaft ausschließlich aus dem Waldviertel beziehe. Trojan, seit 2002 Träger der Ehrennadel, stehe für stete Investitionen in den Standort, neue innovative Biere und Produkte auch in anderen Bereichen vom Biersenf über Biergin bis zu Bierschokolade – und sei zudem ein Förderer zahlreicher Vereine und Organisationen.

Müller würdigte auch die belebende Wirkung der Brauerei auf die Stadt durch Führungen und Verkostungen, aktuell laufen wie berichtet Planungen für ein Besucherzentrum (mehr dazu hier: Schremser Bier soll wachsen: Besucherzentrum mit Shop geplant).

Vom Schuhhändler zum Präsidentschafts-Kandidaten

Den Besucherzentrums-Bau hat Heini Staudinger in den Jurten vis-à-vis der Brauerei bereits hinter sich. Er war mit seinem 1980 in Wien gegründeten Gea-Laden ein Hauptkunde der 1984 in Schrems im Kampf gegen Arbeitslosigkeit gestarteten Waldviertler Schuhwerkstatt gewesen. Die kam ins Straucheln, Staudinger stieg in den frühen 90ern finanziell ein, wurde schließlich Geschäftsführer, dann auch Eigentümer, holte die 1986 in Wien gegründete Möbelwerkstatt und in die nunmehrigen Waldviertler Werkstätten nach Schrems.

Der Gea-Sparverein wurde gegründet, zur Finanzierung von PV-Anlagen, Kauf & Sanierung der Ergee-Halle in der Niederschremser Straße 2008 genutzt – und führte Heini Staudinger ins Visier der Finanzmarktaufsicht. 2012 eskalierte der Konflikt, Staudinger wurde als „Schuh-Rebell“ bekannt, die Beschäftigtenzahl kletterte auf mehr als 170.

„Persönlichkeiten mit allen Facetten“. Peter Müller nannte weitere Errungenschaften Staudingers – von der Bildung der Gea-Akademie, die seit 2009 Gästescharen nach Schrems bringt, über Reaktivierung und Sanierung von Hotel Post (heute: Gea-Hotel zur Sonne) zum heuer fertiggestellten Neubau eines Geschäfts-, Büro- und Wohnhauses am Ort des einstigen Bipa bzw. Konsum im Zentrum. Er hob auch die vielfältigen sozialen Engagements hervor. Erst vor wenigen Wochen feierte Staudinger, der 2022 für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert hatte, den 70er.

„Es geht wirklich um verdiente Persönlichkeiten, die sehr viel für Schrems weitergebracht haben“, begründete David Süß die Zustimmung der ÖVP für die Ehrenring-Vergaben. Und SPÖ-Klubchef Michael Preissl: Es könne für Schrems nur gut sein, solche Persönlichkeiten „mit allen Facetten“ zu haben.

Dritter Geehrter bei eigener Festsitzung

Die Verleihung der Ehrenringe dürfte im Zuge einer eigenen Festsitzung des Gemeinderates erfolgen, blickte Peter Müller nach vorne.

Bei der Gelegenheit soll der heuer nach 18 Jahren aus seiner Funktion als Ortsvorsteher von Ehrenhöbarten geschiedene Herbert Zimmel mit der Ehrennadel der Stadtgemeinde bedacht werden.

