Trotz Lockerung: Die Kino-Leinwand bleibt finster .

In die Serie an turbulenten Entscheidungen rund um den Weg zurück aus dem Covid-19-Tief in Österreich reiht sich auch eine Novelle zur Lockerungsverordnung, mit der Filmfans am 27. Mai überrascht wurden: Bereits am 29. Mai dürfen die Kinos wieder öffnen. In den Waldviertler Kinos in Gmünd und Zwettl bleiben die Leinwände dennoch finster.