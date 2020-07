„Ein junger Storch ist aus seinem Nest gefallen und kommt natürlich nicht mehr hoch.“ Mit diesen Worten wandte sich am 30. Juli eine Freundin an die Gmünder Tierschützerin Brita Schmid. Der Jungvogel sei aus dem Horst am Wifi-Schornstein gefallen, danach verwirrt am Parkplatz herumgelaufen.

Die beiden Damen machten sich auf den Weg, um den Storch zu fangen und ihn auf den Sportplatz des nahen Schulzentrums zu bringen. Die durch eine weitere Passantin verständigte Gmünder Feuerwehr setzte den Jungstorch kurze Zeit später in Absprache mit einem Biologen wieder in sein Nest. „Offenbar aus Schreck verließen danach auch zwei weitere Jungstörche den Horst“, sagt Schmid am Nachmittag. Ein Tier konnten die Damen einfangen und ebenfalls auf den Sportplatz bringen, „der zweite Storch sitzt verzweifelt am Wifi-Dach und wartet“. Es verging nur wenig Zeit, bis der eben erst hochgebrachte Vogel erneut aus seinem Nest abzischte. Auch dieser konnte eingefangen werden, er wird nun von Brita Schmid am Sportplatz mit Wasser und Futter versorgt.

„Ich hoffe, dass die Eltern die Jungstörche auch hier versorgen und die beiden schnell lernen, selbst Futter zu suchen, bis sie gelernt haben zu fliegen. Ich werde mich aber weiterhin um sie kümmern“, verspricht Brita Schmid.