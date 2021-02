Sie wünscht sich einen Partner, der gerne in der Natur ist, „eine Glühbirne reinschrauben kann“, nicht krankhaft eifersüchtig ist, oder tagtäglich betrunken nach Hause kommt.

Präferenzen beim Aussehen hat sie keine – „Normal, so wie ich.“ Für sie zählt nur, dass er ehrlich, treu und geradlinig ist und „alles mit einem gewissen Humor trägt.“ Ihre letzte Beziehung hat Karin nach zwölf Jahren beendet – „man sollte füreinander da sein“, sie hat sich in der Beziehung jedoch als Einzelkämpferin gefühlt. Die Litschauerin hat zweimal den Krebs besiegt und dadurch gelernt, bewusster zu leben und zu schätzen, was man hat.

Interessenten können sich auf www.atv.at/alles-liebe-staffel-2/ für Karin – und für alle anderen Kandidaten – bewerben. Dort gibt es auch die Vorstellungsvideos der Singles zum Nachsehen.