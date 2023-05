In der Jägerfabrik Weitra wurde fleißig abgetanzt .

In der Jägerfabrik ging es am 6. Mai heiß her. Bei der von Alexandra Kuttner und Walter Riess organisierten Ü40 Dance-Night konnten die Gäste abtanzen, chillen und die Nacht genießen. Für den perfekten Sound sorgten die DJs Paul Herzog und der Wiener RVVN an den Turntables.