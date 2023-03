Drei statt zwei Einheiten: Gemeinde-Wohnungen in Brand werden saniert

An der Adresse Brand 111 stehen Sanierungen an: In dem Gebäude ist zwar auch der Kindergarten untergebracht, gearbeitet wird allerdings im Obergeschoß.

Dort waren bislang zwei Gemeindewohnungen eingerichtet, künftig sollen es drei sein. Der Gemeinderat hat vorige Woche schon Aufträge zur Heizungsinstallation durch das Lagerhaus (28.540 Euro) vergeben. Die beiden Wohnungen seien zuletzt nicht vergeben gewesen, erklärt Bürgermeister Georg Einzinger (SPÖ): Man habe die Gelegenheit gleich genutzt.

Die Räumlichkeiten werden demnach modernisiert und unter anderem mit neuen Sanitärbereichen ausgestattet. Die drei neuen Wohneinheiten sollen auf 45, 55 und 90 m² kommen. Die Arbeiten laufen laut Einzinger bereits, geplant sei im Zuge dessen auch eine Anbindung an die Pellets-Heizung der Volksschule.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.