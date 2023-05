Ukrainer im Bezirk Gmünd: Manche bleiben, einige wollen zurück

Erzählungen von Familienfeiern erinnerten an die Geselligkeit der Leute, ein Abendessen an die Vielseitigkeit des Landes - und ein aktuelles Lied an die Sorgen rund um den Krieg. Das war im März, als mehrere gebürtige Ukrainerinnen, die im Bezirk Gmünd leben, gemeinsam mit dem Verein „Gmünd hilft“ zu einem Abend unter dem Motto „Kochen für den Frieden“ eingeladen haben. Über ein Jahr dauert der Krieg in ihrem Heimatland an. Geflohene kamen auch in den Bezirk Gmünd - und setzen sich nun mit Herausforderungen des Alltags rund ums Lernen der deutschen Sprache, Jobsuche und Schulausbildung auseinander.

Kurz nachdem der Krieg im Februar 2021 seinen Anfang nahm, hat die NÖN mit mehreren gebürtigen Ukrainerinnen gesprochen, die seit mehreren Jahren in Österreich leben. Eine von ihnen: Lyuba Armberger aus Albrechts. Gemeinsam mit anderen Frauen engagiert sie sich im Verein „Gmünd hilft“, half bei Spendenaktionen mit und unterstützt mittlerweile auch Geflohene.

Bleiben, oder doch wieder zurück in die Ukraine?

Armberger ist in Winnyzja im Nordwesten der Ukraine aufgewachsen. Ihre Schwester Yuliia mit ihrer Familie und der Vater lebten zu Kriegsbeginn in der Ukraine, die Sorge war groß. Noch im Frühjahr kam die Schwester mit ihren drei Töchtern zu Lyuba Armberger nach Österreich, Vater und Schwager folgten im Sommer: „Für meinen Schwager war es eine schwere Entscheidung, er hatte einen guten Job.“ Dass sie ihre Familie bei sich hat, beruhige freilich, sagt Lyuba Armberger. Wenngleich ihr Vater immer noch an einer Rückkehr in die Ukraine festhalte. Ihre Schwester könne sich hingegen vorstellen, mit der Familie in Österreich zu bleiben.

Manche Geflohene seien zurückgekehrt, andere bauen sich wiederum eine Lebensgrundlage in Österreich auf, weiß auch Andrea Seidl-Schuhmacher, Obfrau des Vereins „Gmünd hilft“: „Es ist ganz unterschiedlich. Wir hatten auch schon Leute, die in die Ukraine zurückgekehrt und später wieder hergekommen sind.“

Was die Jobsuche zur Herausforderung macht

Lyuba Armberger unterstützt ihre Schwester derzeit bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Dass das nicht einfach ist, bestätigt auch Andrea Seidl-Schuhmacher. „Ich habe mir nicht gedacht, dass es so schwierig ist“, sagt sie. Der Verein bekommt bürokratische Hürden mit, genauso Bewerbungen ohne jegliche Rückmeldung von Betrieben. Klar, das Sprachniveau sei eine Herausforderung, sagt Seidl-Schuhmacher. Über den Verein werden derzeit ehrenamtlich Deutsch-Lernstunden angeboten, etwa 40 Personen seien interessiert. Lyuba Armbergers Schwester Yuliia hat vor Kurzem ihre Prüfung für Deutsch auf A2-Niveau abgelegt.

Neben der Sprache sei bei der Jobsuche etwa auch der Impfstatus zu bedenken, erzählt Andrea Seidl-Schumacher: Der entspreche nicht immer dem, was in Österreich vorgesehen ist - oder der Impfpass fehlt ganz, oder ist nur in ukrainischer Sprache vorhanden. Nicht zu vergessen: Fragen zu Mobilität und Kinderbetreuung wurden noch gar nicht angesprochen. „Man wird das nehmen, was es gibt“, resümiert Lyuba Armberger zur Jobsuche. Ihre Schwester hat in der Ukraine als Krankenschwester gearbeitet — der Weg zur Anerkennung der Ausbildung kann weit sein.

Große Hilfsbereitschaft, viel Unterstützung

Laut Bezirkshauptmannschaft sind aktuell 274 Ukrainerinnen und Ukrainer im Bezirk Gmünd aufhältig. Davon werden knapp 100 Vertriebene über die Grundversorgung in Privatquartieren von der Bezirkshauptmannschaft unterstützt und begleitet, weitere 60 Vertriebene befinden sich demnach in einem organisierten Quartier im Bezirk Gmünd. Die Hilfsbereitschaft nach Kriegsbeginn war groß: Im Bezirk wurden mehrere Spendenaktionen gestartet, es kam viel zusammen. Noch heute ist es Lyuba Armberger wichtig, sich im Namen ihrer eigenen Familie, der Freunde und derer, die dadurch anderen in ihrem Heimatland helfen konnten, zu bedanken. „Wir haben sehr viel Unterstützung bekommen“, blickt sie zurück.

Das gelte auch für die Schulen: Ihre Nichten besuchen die Volksschule Waldenstein und die Mittelschule für Musik und Ökologie in Gmünd, die Ältere der drei Mädchen möchte das in der Ukraine begonnene Studium in Österreich fortsetzen.

Schulbesuch in Österreich, manchmal auch in der Ukraine

Der Schulbesuch von aus der Ukraine geflohenen Kindern und Jugendlichen gestaltet sich, wie Alfred Grünstäudl, Leiter der Waldviertler Bildungsregion erklärt, „nach klar definierten Gesetzen, und dennoch etwas unterschiedlich“. Es gelte auch in diesen Fällen Schulpflicht, die Schüler besuchen österreichische Schulen. Aber: „Manche Kinder und Jugendliche werden weiterhin aus ihrem Herkunftsland online täglich am Nachmittag für einige Stunden unterrichtet. Andere besuchen ausschließlich den Unterricht in den Schulklassen unserer Bildungsregion.“

Kinder und Jugendliche mit nicht deutscher Erstsprache können demnach bis zu maximal vier Semester außerordentlich unterrichtet werden. „In diesem Zeitraum ist der Erwerb der Unterrichtssprache Deutsch sehr zentral“, sagt Grünstäudl: „Ukrainische Kinder und Jugendliche können selbstverständlich bei entsprechend erbrachter Leistung einen Abschluss erwerben, sobald sie als ordentliche Schülerinnen und Schüler geführt werden können.“

Gemeinsam Lernen: Beitrag für ein „wohlwollendes Miteinander“

Für Kinder und Jugendliche mit anderer Erstsprache gebe es Deutschförderklassen und -förderkurse, zusätzlich bestehe das Angebot des Erstsprachenunterrichts Ukrainisch — sofern eine bestimmte Schülerzahl zu Schulbeginn Interesse gezeigt hat. „Durch die tägliche Teilnahme am Unterricht und die Kontakte mit österreichischen Kindern und Jugendlichen verschiedenster Altersgruppen schaffen es ukrainische Schülerinnen und Schüler in vielfältiger und sehr differenzierter Art und Weise, in Österreich gut anzukommen“, sagt Grünstäudl. Gemeinsames Lernen in den Schulen leiste einen wesentlichen Beitrag für ein „wohlwollendes Miteinander“.

Den will auch „Gmünd hilft“ leisten und lädt deshalb mit einigen gebürtigen Ukrainerinnen am 29. Mai gegen Voranmeldung noch mal zu „Kochen für den Frieden“ mit traditionell ukrainischer Küche ein.

