Großdietmanns: Alkolenkerin zog Spur der Verwüstung .

Eine 36-jährige Gmünderin zog am Mittwochabend in der Hörmannser Straße in Dietmanns mit ihrem Auto „eine Spur der Verwüstung“. Grund dafür dürfte ihre Alkoholisierung (über 1,1 Promille) gewesen sein.