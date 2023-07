Viele Highlights beim Fallschirmspringer-Treffen

Der Verschönerungsverein Fromberg und der IPPC Wien (International Pink Parachute Club) laden vom 8. bis 16. Juli zum bereits 37. internationalen Fallschirmspringertreffen in Fromberg ein. Es gibt ein tolles Rahmenprogramm.

So kommt von 9. bis 11. Juli der größte Doppeldecker der Welt, eine Antonow AN-2 zu Besuch nach Fromberg. Mit diesem Flugzeug werden Hop-n-Pops durchgeführt. Dabei springt man bei 1500 Metern aus dem Flugzeug und öffnet sofort den Fallschirm - ganz nach dem Motto: „Körper raus, Fallschirm öffnen –fertig“.

Am ersten Veranstaltungssonntag, den 9. Juli, findet um 8.30 Uhr eine musikalisch umrahmte Feldmesse statt. Auch für die kleinen Gäste wird beim Kindernachmittag am 14. Juli ab 14.30 Uhr einiges angeboten. Bei Hüpfburgen, Sandhaufen, Rutschen und Kinderschminken werden die Kinder viel Freude und Spaß erleben. Den Festausklang mit Frühschoppen am 16. Juli gestalten ab 10.30 Uhr „Die jungen Waldensteiner“, Peter und Georg Lebinger, die ganz in der Nähe wohnen, werden dabei dem Publikum so richtig einheizen.

Selbstverständlich wird den Gästen auch kulinarisch einiges geboten. Die Öffnungszeiten für die Gastronomie sind von Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

Wer Tandemspringen oder Ballonfahren möchte, kann sich online unter www.fallschirmspringen.atundwww.ballonfahrten.at anmelden. Alle allgemeinen Informationen zur Veranstaltung gibt es online unterwww.fromberg.at.