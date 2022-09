Gmünder AK-Chef zu Teuerungen: „Angst vielfach noch fiktiv“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Während Arbeiterkammer und Gewerkschaft bundesweit auf eine Besteuerung von „Übergewinnen“ am Energiesektor drängen und damit Antiteuerungs-Maßnahmen finanzieren wollen, und Bundeskanzler Nehammer eine „europäische Lösung“ gegen den „Irrsinn“ auf Energiemärkten fordert, schildert der Gmünder AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl, wie die Teuerung mittlerweile an der Basis angekommen ist.

Viele Menschen hätten in einem Dickicht an Forderungen, Förderungen und bisher teils erst befürchteten Teuerungen bereits den Überblick verloren, beruft sich Preissl auf mittlerweile zahlreiche Gespräche zum Thema. Zwischen Frustablassen, tatsächlicher Verzweiflung und konkreten Fragen nach alternativen Wegen sei an der AK-Konsumentenschutz-Hotline täglich alles dabei.

Preissls Problem: „Auf viele Fragen können leider auch wir keine befriedigende Antwort geben. Jede Alternative zu drei- oder vierfach gestiegenen Energiepreisen ist ähnlich kostenintensiv. Um den Überblick über verschiedenste bereits existierende oder bisher nur angekündigte, oft ähnlich klingende Boni zu bewahren, musste ich mir meine eigene Aufstellung anfertigen.“

„Jede Erhöhung kann existenzbedrohend werden“

Die Spitze des Eisbergs ist aus Preissls Sicht noch lange nicht erreicht. Bislang existiert die Teuerung etwa beim Strom in etlichen Haushalten nämlich erst in Form von unspezifischen Vorwarnungen des Energieversorgers. Für viele Verbraucher sei die Energiekosten-Rechnung aber bislang eher nebenbei mitgelaufen, teils wüssten Anrufer nicht einmal, in welchen Zeitabständen sie ihre Rechnungen per Abbucher zahlen. „Die Angst ist daher vielfach erst fiktiv. Man weiß, dass etwas kommen wird“, so der AK-Bezirkschef: „Bei Leuten mit sehr geringen Einkommen ist aber klar, dass jede einzelne Erhöhung zur Existenzbedrohung werden kann – weil eben die Alternativen fehlen.“

Wichtig wären aus seiner Sicht gerade in einer solchen Situation auch aktive Beratungen in den Haushalten, bei denen Energiefresser aufgespürt und konkrete Einsparungspotenziale aufgezeigt werden. Die Zeit, bis diese in der Abrechnung schlagend werden, müsse freilich trotzdem irgendwie überbrückt werden.

Einbruch am Arbeitsmarkt noch nicht befürchtet

Das Positive in der aktuellen Situation ist aus der Sicht von Michael Preissl die Stimmungslage unter Unternehmern im Gmünder Bezirk. Akute Sorgen um Arbeitsplätze müsse man sich derzeit demnach nämlich noch nicht machen: „Ein Einbruch in der regionalen Wirtschaft infolge der Teuerung ist derzeit offenbar noch nicht spürbar. Die Rückmeldungen an mich tendieren eher in Richtung einer konstant hohen Auftragslage mit gleichzeitig positivem Ausblick.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.