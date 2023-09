Heidenreichstein: Weber erst in Stichwahl zur Bürgermeisterin gewählt

Zum Start der Gemeinderatssitzung wurde zunächst Wolfgang Stix (SPÖ) von Margit Weikartschläger – die die Amtsgeschäfte nach dem Rücktritt von Bürgermeister Gerhard Kirchmaier am 20. September vorübergehend übernommen hatte – als neuer Mandatar angelobt. Stix übernahm das freigewordene Gemeinderats-Mandat von Gerhard Kirchmaier. Die Bürgermeisterwahl verlief dann spannend, nachdem lediglich ein Wahlvorschlag für SPÖ-Stadträtin Alexandra Weber eingegangen war.

Weber und Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger (ÖVP) erhielten jeweils 12 der 25 möglichen Stimmen - bei einer Enthaltung. So wurde ein zweiter Wahlgang notwendig, wobei sich der oder die Unentschlossene doch zu einem Votum hinreißen ließ und damit die Wahl entschied. Nun hatte Weber mit 13:12 Stimmen die Nase vorne.

Breitere Zusammenarbeit: Platz im Stadtrat für Grüne Liste. In ihrer Antrittsrede bedankte sich die erste Bürgermeisterin der Stadt Heidenreichstein für den Vertrauensvorschuss, den sie erhielt. Sie betonte, dass sie auch in Hinkunft die Zusammenarbeit mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien forcieren will. So kündigte sie an, dass das seit August von Weber selbst bekleidete Amt des Baustadtrates an den Grünen-Mandatar Philipp Petermichl abgetreten werden soll. Auch FPÖ-Gemeinderat Mario Groschan solle in Hinkunft eine Funktion übernehmen. - In den Gemeinderat wurden 2020 die SPÖ mit zwölf, die ÖVP mit zehn, die Grüne Liste mit zwei und die FPÖ mit einem Platz gewählt, Christian Domini trat wie berichtet zwischenzeitlich aus der SPÖ aus und blieb als „wilder Mandatar“ im Stadtparlament.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit aller zum Wohle der Gemeinde Heidenreichstein, die aber auch von Fairness und Respekt untereinander von allen Fraktionen geprägt sein soll", so Alexandra Weber.

Stattliche Gästeschar. Unter den zahlreichen Gästen der konstiutierenden Gemeinderatssitzung befanden sich neben Gerhard Kirchmaier auch dessen Vorgänger als Bürgermeister, Hans Pichler, sowie die Bezirks-Geschäftsführer Thomas Miksch (SPÖ) und Klaus Rosenmayer (ÖVP), SPÖ-Bezirksvorsitzender Michael Bierbach, Alt-Abgeordneter Konrad Antoni sowie die SPÖ-Bürgermeister Peter Müller (Schrems) und Georg Einzinger (Brand-Nagelberg).

