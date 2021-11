Apotheken, Ärzte und Spar: Wo gibt es PCR-Tests im Bezirk Gmünd?

Seit Wochenbeginn sind in Spar-Märkten im Rahmen von "Niederösterreich gurgelt" Gurgeltests mit PCR-Auswertung erhältlich, im Gmünder Bezirk bisher nur in der Eurospar-Filiale in Gmünd. Gratis PCR-Tests in Apotheken werden nach Voranmeldung in der Apotheke "Zum Auge Gottes" in Gmünd, in der Schremser Stadt-Apotheke, in der Apotheke "Zur heiligen Margaretha" in Heidenreichstein und in der Apotheke "Zum schwarzen Adler" in Weitra angeboten.

Nach Terminvereinbarung wird auch in den Arzt-Ordinationen von Ralf Österreicher, Dietmar Stauffer, Harald Vorbach (alle Gmünd), Michaela Mörzinger (Harbach), Yosry Zawia (Hoheneich), Christoph Preißl (Kirchberg) und Karoline Tauchmann (Weitra) ein kostenloser PCR-Abstrich abgenommen.

Die Teststraße im Relax-Hallenbad Litschau hat nur mehr morgen und am 13. November (jeweils von 11 bis 13 Uhr geöffnet). Öffentliche Teststraßen für Antigen-Schnelltests gibt es weiterhin in Gmünd, Hoheneich, Hirschbach, Heidenreichstein, Schrems und Weitra sowie im Service-Center der Firma Elk.

Adressen und Öffnungszeiten der Teststraßen: https://notrufnoe.com/testungen-bezgd/