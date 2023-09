Ministerin zu Besuch in Weitra: Militär in NÖ übt Blackout

Es gebe eine Störung im Stromnetz und an der Wiederherstellung der Stromversorgung werde gearbeitet, war zu Beginn des Besuches in einer fiktiven Radio-Durchsage zu hören. Den Anweisungen von Einsatzkräften und Behörden sei Folge zu leisten, es stehe wohl unweigerlich ein Blackout im ganzen Land bevor. Man hoffe freilich, dass ein solches Szenario nicht eintritt, müsse sich aber darauf vorbereiten, erklärte Übungsleiter Gerald Führer anfangs. Am Montag hat die Blackout-Übung begonnen, beim Besuch der Ministerin am Dienstagnachmittag befand sie sich im Szenario einer Großstörung, die am Mittwoch in einen Blackout überging. Nach Übungsabschluss am Freitag folgt die Evaluierung.

Führer sprach von über 500 direkten Teilnehmern - neben dem Bundesheer etwa auch aus den Bereichen Feuerwehr, Zivilschutzverband, Rettungsorganisationen, Unternehmen, Transport und Behörden. Ziele seien die Stärkung zivil-militärischer Zusammenarbeit, Überprüfung technischer Aspekte und Logistikkonzepte sowie die Erhöhung des Bewusstseins für einen möglichen Katastrophenfall. „Unsere Experten im Ressort haben leider schon vieles vorhergesagt, das dann eingetreten ist“, sagte Verteidungsministerin Klaudia Tanner beim Besuch in der Kuenringer-Kaserne Weitra. Es gehe keinesfalls um Panikmache - dennoch müsse man „den Dingen ins Auge sehen“.

Tanner plädierte für Zusammenarbeit

Der Schlüssel zur Bewältigung von Krisen und Katastrophen liege in der Zusammenarbeit, so Tanner: „Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gehen weit über das Militärische hinaus und daher brauchen wir auch die Zusammenarbeit mit zivilen Partnern und Organisationen. Es ist daher wichtig, dass wir gemeinsam wertvolle Präventionsarbeit für die österreichische Bevölkerung leisten. Die Übung Blackout23 ist die ideale Möglichkeit, zukünftige Herausforderungen noch besser zu bewältigen.“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf lobte angesichts der Anwesenheit zahlreicher Partner die „Sicherheitsfamilie Niederösterreich“ und betonte: „Sicherheit ist unser höchstes Gut. Wir müssen daher Blackout-Gefahren ernstnehmen und solche Szenarien beüben. Gleichzeitig rüsten wir unsere Einsatzorganisationen aus, zum Beispiel 460 Feuerwehrhäuser mit Notstromaggregaten. Zusätzlich braucht es aber auch massive Investitionen in den Ausbau überregionaler Stromnetze. Sie sind notwendig für die Energiewende und die Grundlage für die Versorgungssicherheit.“

Energie-Ausbau: „Wir müssen schneller werden“

Der Übung kommt heuer auch durch die Veränderungen am Energiesektor ein besonderer Stellenwert zu. Soll es beim Ausbau erneuerbarer Energien vorangehen, bedürfe es einer Fülle an Investitionen, sagte Michael Amerer (Verbund) in Richtung Politik. Denn: „Wir müssen schneller werden und zwar in der Genehmigung und in der Umsetzung.“

Die Übung „Blackout23“ wurde durch das Militärkommando Niederösterreich initiiert und wird gemeinsam mit dem Land Niederösterreich vom 25. bis 29. September durchgeführt. Neben dem Militärkommando und dem Land nehmen rund 25 weitere Organisationen an der Übung teil. Darunter sind Behörden, wie Bezirkshauptmannschaften und Magistrate und Blaulicht- & Einsatzorganisationen, wie Feuerwehren, die Landespolizeidirektion oder die Rettungsorganisationen. Verschiedene Unternehmen aus der Energie- und der Finanzwirtschaft nehmen mit ihren Krisenstäben teil, genauso wie die Wirtschaftskammer und auch Unternehmen aus der Treibstofflogistik.

Der Führungssimulator in Weitra ist für die Übung eine maßgebliche Unterstützung. Durch die Simulation können zum Beispiel Verkehrsströme in der Treibstofflogistik realitätsnah dargestellt werden und somit die Planungen auf Machbarkeit überprüft werden.