Gmünder Ambulanzteam übte den Notfall .

Notfallsituationen mit Schwerverletzten sind in den meisten Krankenhäusern keine Alltäglichkeit. Es sei deshalb enorm wichtig, das Gesundheitspersonal bestmöglich darauf vorzubereiten. Daher absolviert das Ambulanzteam des Landesklinikums Gmünd in regelmäßigen Abständen ein Simulationstraining, um in Realsituationen schnell und effektiv reagieren zu können. Jetzt wurde unter der Leitung des des Anästhesie- und Intensivpflegers Christian Prinz wieder die notfallmäßige Versorgung von schwerverletzten Patienten geübt. Um welche Notfälle es sich dabei handelte, wussten die Teilnehmer nicht.