Nur mit der Ruhe: Was, wenn es im Kindergarten brennt?

Feuer im Haus - jetzt nur keine Panik und das Gebäude möglichst schnell verlassen. Selbst für Erwachsene ist es gar nicht so einfach, in solch einer Situation richtig zu reagieren - für Kinder noch weniger. Deshalb ist es wichtig, so ein Szenario zu üben. Dies wurde vorigen Freitagvormittag im Kindergarten Alt-Nagelberg gemacht. Gemeinsam führten dort die Wehren Brand und Steinbach mit 28 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen eine Brandeinsatzübung durch.

Zu Beginn wurden den Kindern durch Michaela Macho (Sachbearbeiterin Medizinischer Dienst) und Jürgen Walter (Verwalter-Stellvertreter) das Verhalten im Brandfall, der Einsatzablauf, die Einsatzkleidung sowie die technischen Hilfsmittel nähergebracht. Danach wurde angenommen, dass ein Brand in der Küche ausgebrochen sei: Die jüngeren Kinder verließen, wie bei regelmäßigen Räumungsübungen eingeübt, den Kindergarten. Der Gang wurde danach vernebelt und somit angenommen, dass ein eigenständiges Verlassen des Gebäudes für die restlichen Kinder nicht mehr möglich war. Sie wurden von den Kameraden über ein Fenster im Turnsaal „gerettet“ oder mittels Fluchthaube durch den verrauchten Gang ins Freie gebracht.

Foto: FF Brand

Nach der Übung durften die Kinder mit Feuerwehrschläuchen spritzen und eine kleine Runde mit dem Feuerwehrauto mitfahren. Außerdem sangen sie ihr „Feuerwehrlied“ mit Kindergartenleiterin Barbara Haubner-Gart voller Begeisterung als kleines Dankeschön für den spannenden Vormittag vor.

Dankbar zeigten sich auch die Floriani über die „gewonnenen Eindrücke, die gewohnt reibungslose Zusammenarbeit der Wehren sowie mit den Kindern und dem Kindergartenpersonal“. Ausgearbeitet wurde die Übung von Kommandant Thomas Macho, den Ausbildern Mario Winter und Thomas Zorn.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.