Weitra: „M.A. Meyer“ übersiedelt auf Rathausplatz

Mit exklusiven Uhren der Marke „M.A. Meyer & Söhne“ hat sich der Weitraer Uhrmachermeister Michael Albert Meyer international einen Namen gemacht. Seine Unikate haben Sammlerstatus erreicht. Jetzt errichtet er sich einen Schauraum samt Werkstatt am Rathausplatz der Heimatstadt.

Meyer, der auch an der Uhrenfachschule Karlstein unterrichtet, hat 2014 seine Uhrenmarke entwickelt. „M.A.Meyer & Söhne“ wurde patentiert und als EU-Marke anerkannt. 2018 startete er schließlich sein Uhrenatelier in Weitra. „Mein Konzept hat von Anfang an gepasst und es geht schrittweise weiter“, erklärt Meyer, der nach seiner Ausbildung zum Uhrmachermeister in Karlstein bei einer der renommiertesten Uhrenmanufakturen der Welt, der IWC Schaffhausen, sowie bei einem Juwelier in Salzburg, gearbeitet hat. 2015 kehrte er mit der Familie nach Weitra zurück und startete mit seiner eigenen Uhrenmarke.

Vor fünf Jahren suchte er für die Weitraer Adventtage ein Lokal, wo er seine edlen Uhren einem breiten Publikum präsentieren konnte. „In der Kirchengasse wurde ich fündig. Das war ein sehr guter Platz zwischen dem Kirchenplatz und dem Rathausplatz.“ Diesen Schauraum nutzte er weiterhin, das Uhrenatelier richtete er sich in seinem Privathaus ein.

„Ich wollte aber beides vereinen, denn die Besucher in meinem bisherigen Schauraum wollten immer sehen, wie meine Uhren entstehen“, erklärt er seine Übersiedelung von der Kirchengasse auf den Rathausplatz. „Außerdem ist man hier noch näher am Puls der Stadt, die Auslagenflächen machen vielleicht die Weitraer und die Gäste der Stadt neugierig.“

„Gewaltiger Umbau“ in altem Gebäude

Das neue Domizil liegt im Herzen von Weitra und ist angemietet. „Der Umbau war wirklich gewaltig in diesem altehrwürdigen Gebäude. Es wurden sogar die Fundamente freigelegt“, erzählt der Uhrenspezialist. Sein Atelier hat er selbst geplant, die Einrichtung wurde von der Tischlerei Woller aus Altweitra nach seinen Wünschen hergestellt. „Wir haben ein halbes Jahr voll gearbeitet. Viel Zeit und auch Geld sind hier hereingeflossen. Aber es hat sich ausgezahlt“, freut sich der Weitraer.

Die Nachfrage nach seinen Uhren steige. „Ich arbeite mit einem exklusiven, international tätigen Onlinehändler zusammen. Meine Uhren werden jetzt weltweit verkauft. Das Hauptgeschäft liegt aber in Österreich und Deutschland“, berichtet Meyer, der jährlich um die 50 edle Uhren produziert. „Ich bekomme immer wieder Anfragen von Juwelieren, die Interesse an meinen Uhren haben. Aber ich will meine Werke selbst verwalten und meine Kunden auch selbst bedienen.“ Das werde im Luxusuhren-Segment besonders geschätzt. „Die Uhrensammler wollen keine Massenprodukte. Sie greifen deshalb auch schon auf meine Meyer-Uhren zurück“, ist der Weitraer stolz. Seine Uhren sind und bleiben Weitraer „U(h)rprodukte“. Das „Made in Austria“ werde immer wichtiger.

Im neuen Atelier lässt sich Meyer gerne bei der Arbeit über die Schulter schauen. „Jetzt habe ich wieder die dafür notwendigen Komponenten beisammen. Das wird leider immer schwieriger, das exklusive Material, das ich für meine Uhren verwende, zu bekommen. Seit Wochen warte ich zum Beispiel auf bestimmte Ziffernblätter.“ Dieser Markt habe sich sehr verändert. „Die Hersteller sind auf große Stückzahlen aus, aber diese brauche ich nicht. Mein Glück ist, dass ich mich am Markt etabliert und schon einen Namen habe. Deshalb sind diese Firmen auch etwas stolz, mich beliefern zu dürfen. Man muss halt etwas warten“, erklärt der Weitraer.

Der Schauraum samt Atelier „M.A. Meyer Zeitgeneration“ soll Anfang August offiziell eröffnet werden, ein Datum steht noch nicht fest. Der Uhrmachermeister steht aber jetzt schon für Kunden und Interessierte in seinem neuen Standort zur Verfügung. „Man sollte sich vorher aber mit mir einen Termin ausmachen“, meint der Lehrer an der Fachschule für Präzisions- und Uhrentechnik in Karlstein. Die Fachschule feiert übrigens am 20. Oktober das 150-jährige Bestehen. Diesem Jubiläum sieht der leidenschaftliche Uhrenhersteller mit Freude entgegen.