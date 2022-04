Gmünder Apothekerin zu Ukraine-Not: „Werden langen Atem brauchen“

Die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ ist weithin bekannt. Es gibt aber auch einen Verein von Apothekern mit dem Ziel, die pharmazeutische Versorgung bedürftiger Menschen zu verbessern. Gegründet wurde „Apotheker ohne Grenzen Österreich“ 2017 von der Gmünderin Irina Schwabegger-Wager.

„Apotheker ohne Grenzen haben wir nach dem internationalen Vorbild von ‚Pharmaciens Sans Frontieres‘ gegründet. Wir wollen unser Fachwissen einsetzen, um die pharmazeutische Versorgung bedürftiger Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Sprache und Religion zu verbessern und wir helfen in Notsituationen und Krisengebieten. Das gelingt nur im Team“, betont die Apothekerin. Dafür setzen sich Pharmazeuten und Angehörige anderer Berufsgruppen ein, die ihr Know-how als Ergänzung einbringen. „Unsere Mitglieder kennen die Arbeit in der Apotheke, im pharmazeutischen Großhandel und haben Erfahrung in der Katastrophenhilfe und bei internationalen humanitären Hilfseinsätzen“, sagt Schwabegger-Wager, die wöchentlich ihr Wissen auch als „Fernseh-Apothekerin bei „Studio 2“ im ORF an die Zuseher weitergibt.

2021 versorgte „Apotheker ohne Grenzen“ die Bevölkerung indigener Gemeinden im Gebiet Ucayali/Amazonas in Peru mit Arzneimitteln und Hygieneprodukten, um Covid einzudämmen. Nach dem Zyklon Idai in Mosambik wurde durch die stellvertretende Vorsitzende Johanna Bano Nothilfe vor Ort geleistet, nun in der Ukraine. „Wenn wenige hundert Kilometer von der eigenen Grenze entfernt ein Krieg tobt, muss es eine Selbstverständlichkeit sein, zu helfen. Da in der Ukraine Arzneimittel und Medizinprodukte zu jenen Dingen gehören, die am dringendsten gebraucht werden, können wir uns mit unserem Know-how hier gut einbringen. Wir sammeln Spendengelder in Österreich, finanzieren damit den Ankauf von Medikamenten, Verbandsstoffen und chirurgischem Material und organisieren dann Hilfslieferungen in die Ukraine. Dabei arbeiten wir mit anderen NGOs, Behörden und lokalen Initiativen zusammen“, erklärt die Gmünderin. Die Versorgungssituation mit Medikamenten in den umkämpften Gebieten werde von Tag zu Tag schlechter. Am dringendsten benötigt werden Antibiotika, Schmerzmittel, Blutstiller, Insuline, Antidiabetika und Infusionen samt Zubehör. Hinzu kommen Notfallmedikamente, spezielle Verbandsstoffe und chirurgisches Material. „Das alles wird für die Versorgung der Schwerverletzten gebraucht.“

Netzwerk mit NGOs und Behörden aufgebaut

Apotheker ohne Grenzen hat für Hilfslieferungen in die Ukraine ein Netzwerk mit anderen NGOs, lokalen Behörden und Initiativen aufgebaut. „Sie versorgen uns mit Informationen zur Lage vor Ort, dadurch wissen wir genau, wo welche Produkte am dringendsten gebraucht werden, kennen vertrauenswürdige Ansprechpartner, können bei der Abwicklung von Transporten über die Grenze unterstützen“, weiß Schwabegger-Wager. Die Lieferungen werden unter anderem an lokale Behörden, die den Weitertransport, teils unter Polizeischutz, organisieren, übergeben. „Wichtig ist uns, dass immer Apotheker oder Ärzte vor Ort involviert sind, die die nötige Expertise für die Durchführung von Medikamentenlieferungen mitbringen.“

Finanziert werden diese Projekte über Spenden, dazu wurden unter anderem in Österreichs Apotheken Spendeboxen aufgestellt sowie einige Charityveranstaltungen abgehalten, zuletzt ein Kammerkonzert des Auner-Quartetts in der Wiener Hofburgkapelle. „Wir garantieren, dass die Spenden wirklich bei denen ankommen, die sie brauchen. Und wir sind überzeugt, dass unsere Spender einen Anspruch darauf haben, dass jeder einzelne Euro so effizient wie möglich eingesetzt wird. Daher baut die Arbeit unseres Vereins auf dem Engagement von Ehrenamtlichen auf, die ihre Expertise und ihre Zeit kostenlos zur Verfügung stellen“, betont die Gmünder Apothekerin. „Ein großes Danke an dieser Stelle an all unsere Unterstützer: Mit eurer Spende gebt ihr uns die Möglichkeit zu helfen. Und wir werden einen langen Atem brauchen.“

www.apothekerohnegrenzen.at

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.