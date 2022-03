Flucht von Kiew nach Harbach zu Familie Lewol

Seit dem vergangenen Donnerstag können Alyana Hulay, ihre viereinhalb jährige Tochter Varvara, ihr elf Monate alter Sohn Platon, ihre Mutter Tatjana und die Schwiegermutter Natalia etwas durchatmen. Sie schafften ihre Flucht aus Kiew und fanden bei Alfred und Helga Lewol in Lauterbach eine Bleibe – dort, wo schon der Gatte von Alyana Hulay, Olexander, als Kind mehrmals zu Gast war und sich mit anderen ukrainischen Kindern während der von Lewol initiierten Hilfsaktionen nach der Tschernobyl-Katastrophe erholte.

„Wir sind mit Sascha, wie wir Olexander nennen, seit seinem ersten Besuch bei uns vor mittlerweilen 19 Jahren eng verbunden, er ist wie ein Ziehsohn für uns. Wir haben immer betont, wenn etwas Tragisches in der Ukraine passiert, kann Sascha mit seiner Familie jederzeit zu uns kommen“, erzählt Alfred Lewol.

Sechs Tage nach dem Einmarsch der Russischen Truppen in der Ukraine packte Alyana Hulay ihre Kinder und deren Großmütter zusammen und begab sich auf die Reise zu Alfred und Helga Lewol, die sich bereits große Sorgen um die kleine Familie, die direkt in Kiew wohnte, machte. „Mein Sohn Christian und ich haben uns am vergangenen Donnerstag frühmorgens von Wien aus auf den Weg zur polnisch/ukrainischen Grenze gemacht. Wir waren mit einem Kleinbus unterwegs, den uns das Otto-Wagner-Spital in Wien zur Verfügung gestellt hat“, sagt Lewol.

Das Timing habe perfekt gepasst, am Bahnhof von Rzesow warteten die Ukrainer auf die Freunde aus Harbach. „Wir sind die insgesamt 1.320 Kilometer mit kurzen Pausen durchgefahren. Kontrollen gab es keine“, so Lewol. Menschen waren aber auch in die entgegengesetzte Richtung unterwegs: „Das sind Ukrainer, die für ihr Land kämpfen wollen.“

Erzählungen machen sprachlos

Für Entsetzen sorgen die Erzählungen von Alyana Hulay, in perfektem Deutsch. Sie hat in der Schule Deutsch gelernt und während ihres Studiums zehn Monate in Deutschland gelebt „Wir hatten einfach keine Wahl und mussten aus Kiew fliehen. Die Großmütter meiner Kinder wollten anfangs nicht mitkommen, aber es ist einfach zu gefährlich“, erzählt die Ukrainerin, die für sich und ihre beiden Kinder nur das Notwendigste aus Kiew mitgenommen hat. „Wir verbrachten die letzten Tage in Kiew im Keller unseres Hauses. Dort war es so kalt wie im Freien und auch sehr eng. In diesem Haus gibt es 25 Stockwerke und 125 Wohnungen. Es sind zwar schon viele geflüchtet, aber alle anderen suchten im Keller Schutz.“

Am schlimmsten waren für sie die Fragen ihrer Tochter, die ständig wissen wollte, warum sie jetzt im Keller leben würden und warum so viel geschossen werde. „Ich habe ihr nichts vorgemacht, sondern erklärt, dass das Krieg ist“, betont Hulay, die seit dem 22. Februar ihren Gatten, der als Offizier in der ukrainischen Armee arbeitet, nicht mehr gesehen hat.

„Zwei Tage vor dem Einmarsch der Russen wurde er auf eine Dienstreise geschickt. Seither haben wir nur über WhatsApp Kontakt. Er meint immer, dass es ihm gut gehe.“ Wo er sich genau befindet oder ob er in Gefahr ist, weiß sie nicht. Er habe dringend zur Flucht geraten: „Wir sahen die vielen Bomben, die in unmittelbarer Nähe von unserem Haus eingeschlagen sind und in den Supermärkten stehen die Menschen Schlange, aber es gibt vieles nicht mehr“, ist Alyana Hulay geschockt.

Vater und Schwiegervater mussten bleiben

Am 28. Februar machten sich die drei Frauen und die beiden Kinder auf den Weg in die Sicherheit. „Wir kamen am übernächsten Tag in Polen an. Wir mussten sieben Stunden an der Grenze warten. Das war vor allem für die Kinder schlimm.“ Von Kiew fuhren sie mit dem Zug in die Westukraine, dort trafen sie Freunde. Gemeinsam nahmen sie dann den Bus nach Rzesow in Polen. Ihr Vater und ihr Schwiegervater blieben, sie sind zwar schon Pensionisten, dürfen trotzdem nicht ausreisen. „Sie trauen sich nicht mehr, ihre Häuser zu verlassen und werden von freiwilligen Helfern mit Lebensmitteln versorgt.“

Dank der Hilfe von Helga und Alfred Lewol brauchen Alyana Hulay, ihre Kinder und die Großmütter nicht mehr um ihr Leben fürchten, aber von einem „normalen“ Leben sind sie noch weit entfernt. „Schlafen können wir Erwachsenen nach wie vor nicht. Wir machen uns große Sorgen um unsere Männer und um unsere Zukunft.“

Unterstützung gibt es auch seitens der Gemeinde: „Wir werden eine Wohnung zur Verfügung stellen, das Haus der Familie Lewol ist für fünf weitere Personen doch etwas klein. Außerdem haben wir ein Spendenkonto eingerichtet“, so Bürgermeisterin Margit Göll. Das Konto: AT08 3241 5000 0242 9751.

