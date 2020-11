Die Junge Volkspartei im Gmünder Bezirk will wissen, wie die Jugend so tickt, was die Anliegen und Visionen der unter 35-Jährigen sind. Dazu wurde nun unter dem Titel „NachgefraGD“ eine große Online-Umfrage gestartet.

Fragen zur Gemeinde, aber auch zu Zukunfts-Aussichten

Die Situation rund um das Coronavirus habe die politischen Möglichkeiten an der Basis eingeschränkt, neue Wege der Kommunikation und des Kontakthaltens notwendig gemacht, erklärt Sebastian Stark, seit Spätsommer Obmann der JVP im Bezirk.

privat

In gemeinsamen Sitzungen des Vorstandes sei daher ein Fragenkatalog erarbeitet worden: „Darin geht es unter anderem auch darum, ob junge Menschen ihre Zukunft im Gmünder Bezirk sehen – was die Gründe für ein Ja oder Nein sind, oder was sie als Argumente dafür oder dagegen sehen.“

Dadurch soll etwa erhoben werden, was als notwendig dafür erachtet wird, dass jemand langfristig bleibt. Auch Anliegen direkt die eigene Gemeinde betreffend werden abgefragt. „Auch offene Fragen sind dabei – zum Beispiel danach, was man realistisch umsetzen würde, wenn man einen Tag Bürgermeister wäre“, sagt Stark.

Ziel ist es, die Umfrage noch vor Weihnachten abzuschließen und im neuen Jahr – abhängig von der Covid-Situation – eine Diskussion der Ideen mit politischen Ansprechpartnern der Gemeinden zu ermöglichen. Dafür soll die an sich anonyme Befragung die Option einer Kontaktangabe erhalten.

Derzeit etwa 350 JVP-Mitglieder im Bezirk

Die Junge Volkspartei zählt im Gmünder Bezirk aktuell laut Sebastian Stark etwa 350 Mitglieder im Alter zwischen 15 und 35 Jahren, in den 21 Gemeinden arbeiten mehr als 50 VP-Mandatare aus dieser Altersgruppe – von denen allerdings nicht alle der JVP entstammen.

Obmann Stark sieht in seiner Organisation aktuell eine neue Dynamik, „junge Generationen rücken nach, zeigen hohes Mobilisierungs-Potenzial“. So konnten im Zuge des ehrenamtlichen Besuchermanagements in den drei Pflege- und Betreuungszentren des Gmünder Bezirkes (die NÖN berichtete) bisher alle Dienste besetzt werden, etwa 50 Helfer wurden dafür bisher durch die JVP gestellt.