Wie der Spagat zwischen dem Aufrechterhalten eines weitgehend vollen Betriebes und dennoch maximaler Rücksichtnahme auf die Situation um das Coronavirus gelingen kann, das zeigt Eaton Industries in Schrems-Eugenia. Lob für den regionalen Leitbetrieb mit derzeit 790 Beschäftigten gibt es dafür sogar vom Gmünder

AK-Bezirkschef Michael Preissl.

So wurden Mitarbeiter, die einer Risikogruppe angehören, bei vollen Bezügen bis mindestens Ostern dienstfrei gestellt. Für die Pflege von Angehörigen oder die Betreuung ihrer Kinder können Beschäftigte bei Bedarf stundenweise zuhause bleiben.

Schutz umfasst sogar eigenen Isolationsraum

In der Prävention war der Eaton-Konzern durch weltweite, europäische und lokale Pandemie-Teams den Bestimmungen in Österreich etwa durch Bewusstseins-Bildung, 1-Meter-Regel, Trennwänden, Angebot an Desinfektionsmitteln, versetzten Arbeitszeiten oder Pausen zwischen den Produktionsschichten (zur Kontakt-Vermeidung in Umkleiden) immer einige Schritte voraus. Selbst die Option für eine vorübergehende Isolation eines Mitarbeiters mit Covid-19-Symptomen besteht.

„Infrastrukturelle Verantwortung“

Dass trotz Virus weiter produziert wird, ist nicht nur für die Abarbeitung voller Auftragsbücher und damit für die Sicherung von Jobs wichtig: Mit der Produktion etwa der Leitungsschutz- (LS) und Fehlerstromschutz-Schalter (FI) trage man, wie Werksleiter Thomas Graf gegenüber der NÖN betont, vor allem „infrastrukturrelevante Verantwortung für die gesamte Gesellschaft“, weil durch systemrelevante Geräte etwa in Spitälern oder Rechenzentren im Regelfall Strom fließt. Der in Schrems entwickelte und bereits mehr als eine Milliarde Mal verkaufte LS-Schalter unterbricht den Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss, der FI-Schalter bei defekten Leitungen.