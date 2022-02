Stadt Schrems vor Baustellen-Frühling

Normalerweise werden die großen Straßenbaustellen im Gmünder Bezirk eher erst gegen Sommer abgewickelt, in Schrems soll es damit schon vor dem Frühlingsbeginn losgehen: „So rasch wie möglich“ fällt nach Auskunft von Infrastruktur-Stadtrat Ernst Hobecker (SPÖ) quasi der Startschuss für die Generalsanierung der Bahnstraße. Genauso soll der Neubau der „Diebsbrücke“ in der Katastralgemeinde Langegg anlaufen.

Das Projekt Bahnstraße ist als Zweijahres-Projekt konzipiert, die konkrete Art der Neugestaltung der Oberflächen hat somit noch Zeit. „So, wie sie derzeit ist, wird sie aber sicher nicht mehr kommen“, kündigt Hobecker an. Er rechnet mit den Arbeiten unter der Fahrbahn-Oberfläche und einem provisorischen Abschluss noch heuer, und dann mit der finalen Gestaltung gegen Herbst 2023: „Wir denken dabei eine Verkehrsberuhigung an, haben mehrere Optionen inklusive einer Radweg-Lösung im Auge – die im Detail noch abgestimmt werden.“

Konkret geht es um das Straßenstück ab der Gabelung der Josef-Widy-Straße, wo die Niederschremser Straße und in Richtung Pürbach die Bahnstraße abzweigen. Von hier bis etwa 40 Meter vor der Abfahrt zur Bundesstraße B2 werden in der Bahnstraße Kanal und Wasserleitung und im Zuge dessen auch die bereits deutlich über 40 Jahre alte Fahrbahn generalsaniert. Den Auftrag für die Erdbau-, Baumeister-, Asphaltierungs-, Elektriker- und Installationsarbeiten inklusive Materiallieferungen und Ortsbeleuchtung erhielt die Gmünder Baufirma Leyrer+Graf als Bestbieterin nach einstimmiger Entscheidung im Gemeinderat, in den Kosten des Auftrags in Höhe von fast einer Million Euro (exklusive Umsatzsteuer) sind auch Leitungsumlegungen im Industriegebiet Kottinghörmanns enthalten.

„Diebsbrücke“: Unendliche Geschichte soll enden

Stadtrat Hobecker freut für Langegg auch der nahende Abschluss einer „Never Ending Story“: Die vor allem für den landwirtschaftlichen Verkehr wichtige „Diebsbrücke“ über die Braunau am Ortsende in Richtung Schrems, die vor zwei Jahren infolge einer Überprüfung durch einen Statiker gesperrt werden hatte müssen, soll noch im Frühjahr 2022 neu aufgebaut werden. Die Schremser Volkspartei hatte die Sperre scharf kritisiert, weil mit einer Sanierung zu lange zugewartet worden sei.

An sich sei jetzt alles auf Schiene, sagt Hobecker, „ich warte jeden Tag auf den wasserrechtlichen Bescheid. Danach kann sofort mit dem Abriss und anschließenden Neubau begonnen werden.“ Die Brücke wird angesichts des gestiegenen Bedarfs breiter – etwas mehr als vier Meter – neu aufgebaut. Die Auftragsvergabe erfolgte bereits im Vorjahr im Paket mit den beiden nun bereits neu aufgebauten Brücken im Bereich des Schremser Stadtparks, weil der Bau eigentlich schon für 2021 anvisiert worden war. Aber: Die Pläne mussten noch mit Hochwasserschutz-Aspekten – bis das Schremser Hochwasser-Projekt auch diesen Bereich erfasst, dauert es wie berichtet noch – in Einklang gebracht werden.

Die Bauzeit soll nun etwa zwei Monate betragen.

