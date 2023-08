Gründe zum Feiern: 30 Jahre Edlseer & 13 Jahre Edlseer in Langfeld

Seit 13 Jahren organisiert Peter Feigl, Obmann des BVT (Brauchtumsverein) aus Langfeld, alljährlich einen Konzertabend mit den Edlseern in Stadl und Tenne des familieneigenen Bauernhofs. So waren seine befreundeten Musikanten auch am 4. August wieder hier. Bei den zahlreichen Besuchern, darunter auch viele Musiker aus der Umgebung, war bereits beim Einmarsch der Edlseer die Stimmung famos. Und als die drei sympathischen Steirer schließlich auf der Bühne standen, ging die Post ab.

Zur Einstimmung hatte es im Vorfeld Getränke und ein tolles Essensbuffet vom Arrahof aus Harmanschlag gegeben. In einem adaptierten ebenerdigen Raum war ein üppiges Mehlspeisenbuffet aufgebaut, welches von den Damen des Vereins mit selbstgemachen Leckereien gefüllt worden war.