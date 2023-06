Bahnstraße: Schremser Stadtausfahrt wochenlang komplett gesperrt

Nach wochenlangen Arbeiten für Strom und Fernwärme in der Bahnstraße (L66) in Schrems ist die zentrale Verbindung in Richtung Pürbach und Zwettl zur Großbaustelle geworden: Der Fernwärme-Netzbau der Kelag geht in seine finale Phase, parallel dazu werden mittlerweile die Arbeiten an den Nebenanlagen im Zuge der Straßen-Generalsanierung aufgenommen. Mit Wochenbeginn trat eine Totalsperre in Kraft, die bis Ende Juli anberaumt ist.

„Never ending story.“ Infrastruktur-Stadtrat Ernst Hobecker (SPÖ) spricht im Zusammenhang mit den Dauerbaustellen in der Bahnstraße und der vorgelagerten Josef-Widy-Straße mittlerweile von einer „Never ending story“, das schwankende Interesse aus einigen Haushalten betreffend Fernwärme-Anschluss habe einige Verzögerungen nach sich gezogen. „Als Deadline für den Fernwärme-Netzbau wurde nun Ende Juni gesetzt. Irgendwann muss die Sache endlich erledigt sein, damit auch die Generalsanierung der Bahnstraße endlich geschehen kann“, sagt Hobecker.

Die Totalsperre für die Hausanschlüsse – die Kelag investiert heuer in Schrems wie berichtet mehr als eine Million Euro – wird nun durch die Straßenmeisterei Schrems auch dazu genutzt, um dort, wo es räumlich möglich ist, bereits mit den Arbeiten an den Fahrbahn-Nebenanlagen zu beginnen. Sofern es das Wetter zulässt, soll Mitte Juli die Asphaltierung der Bahnstraße beginnen. Die ältesten der aktuellen Fahrbahnteile sind bereits deutlich mehr als 40 Jahre alt. Danach ist noch die Fertigstellung unter anderem der Gehsteige geplant.

Radweg-Idee verworfen. War im Vorfeld mit der Schaffung eines Radweges entlang der Bahnstraße spekuliert worden, so hat sich diese Option laut Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) inzwischen zerschlagen. „Der vom Stadtzentrum kommend linksseitige Gehsteig wird etwas weiter in Richtung Fahrbahn gerückt, ansonsten werden keine größeren Änderungen kommen“, erklärt Müller.

Die Umleitung erfolgt während der Totalsperre laut Straßenmeister Martin Pichler über Niederschremser Straße, B2 und Zwickl-Brücke. Für die Fertigstellung des ebenfalls aufgegrabenen Bereiches zwischen Parkweg, Josef-Widy-Straße und der Abzweigung zu Bahnstraße/Niederschremser Straße müsse kurzfristig über den Hauptplatz und die Horner Straße ausgewichen werden.

Kommt Tempo-70 auf der Zwickl-Brücke? Die ursprünglich als Teil des Gesamtprojektes gewertete Zwickl-Brücke bleibt ihrerseits befahrbar. Auch hier könnte sich aber was tun, wie Bürgermeister Müller sagt: Weil teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus Ehrenhöbarten auf der Landesstraße L66 nach Schrems gedonnert werde, hätte er gerne Tempo-70 im Bereich zwischen Brücke und Ortstafel.

„Hier sollte einfach langsamer gefahren werden, zumal im Kreuzungsbereich mit der Abfahrt zur B2 schlechte Aussicht herrscht“, betont Müller. Das Anliegen sei im Amt der Landesregierung deponiert worden, Tempomessungen sollen nun die Dringlichkeit einer Maßnahme erheben. Jedenfalls, so Müller: Von Amtssachverständigen-Seite seien bei einem Lokalaugenschein gute Aussichten hinsichtlich 70er signalisiert worden.