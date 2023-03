Umleitung über Hörmanns Nächtliche Sperre der B41 in Altweitra wegen Schienenarbeiten

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak

Auch die Stopfmaschine kommt in der Nacht auf den 22. März in Altweitra zum Einsatz. Foto: NÖVOG

D erzeit laufen die Arbeiten an den Schienen der Waldviertel Bahn im Bereich von Altweitra (die NÖN berichtete). Jetzt muss auch ein Spurfehler bei der Eisenbahnkreuzung mit der B41 direkt in Altweitra ausgebessert werden. Dazu ist in der Nacht auf den 22. März eine Straßensperre in diesem Bereich notwendig.