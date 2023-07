Sanierungs-Finale: Stadteinfahrt über die Schremser Straße gesperrt

Die Sanierung eines zentralen Straßenzuges in Gmünd biegt in die Zielgerade: Die Schremser Straße (L68) ist für die letzten Arbeiten durch die Straßenmeisterei Schrems gesperrt. Anberaumt ist eine Sperre des 1,2 Kilometer langen Straßenzuges zwischen Hüther-Kurve und Volksbank-Kreuzung bis 28. Juli – wenn alles glatt läuft, dann kann er aber schon zum kommenden Wochenende wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Für Montag und Dienstag sind laut Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) die Fräsarbeiten vorgesehen, danach geht es um die Erneuerung der Kanaldeckel und schließlich um die Oberfläche bis zum Asphaltieren ab Donnerstag. Hauer: „Wird es zum Wochenende sehr heiß, dann wird das Aushärten länger dauern. Spätestens mit Montag müsste die Fahrbahn aber wieder offen sein.“ Etwa 20 Einlaufgitter für Regenwasser werden dann zu Straßenrand bzw. Grüninseln verlegt, mehr als ein halbes Dutzend lärmender Kanaldeckel für immer verschwunden sein – weil die Schächte einfach oben zuasphaltiert wurden. Im Anschluss geht es wie berichtet noch um das Fertigstellen der Nebenanlagen wie Gehsteige.

Verbindung von Sportzentrum zur Schulgasse wird aufgewertet

Als partielle Umleitungs-Option während der Sperre wird in den nächsten Tagen die bisher für den Verkehr gesperrte Verlängerung der Schulgasse in Richtung Firma Baumann bzw. des neuen Sport- und Freizeitzentrums (SV-Platz) und von hier übers Baumann-Firmenareal in die Schremser Straße in den Blick der Öffentlichkeit rücken. Die Passage durch das Firmenareal ist als erstes Stück des Teichkettenweges im Privatbesitz, genauso der „Baumann-Parkplatz“, wo aber nun die drei bisherigen Poller entfernt wurden und frei durchgefahren werden kann.

„Für die Straße hat die Stadtgemeinde seit kurzem ein Benutzungsrecht“, erklärt Vizebürgermeister Hauer. Betreffend der Durchfahrt durch die hintere Parkplatz-Reihe in die Schulgasse gebe es Verhandlungen hinsichtlich des Erwerbs durch die Stadtgemeinde. Der Kaufvertrag könne tendenziell bereits in der September-Sitzung des Gemeinderates zur Abstimmung gebracht werden, sagt Hubert Hauer. Langfristig sei auch die Asphaltierung der kompletten Verbindungsstrecke geplant.

Was man sich davon verspricht? Die Stadt gewinnt dann definitiv durch die Allgemeinheit nutzbare Parkflächen, zugleich erhält der gesamte Bereich um die Schulen eine direkte Zufahrt zu dem nun ganzjährig betriebenen Sport- und Freizeitzentrum.