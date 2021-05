Dritte Wende im Massenimpf-Geschehen des Bezirkes Gmünd: Nachdem die „Impfstraße“ von der Stadt Gmünd nicht ohne kritische Nebengeräusche zum „Impfzentrum“ des Landes NÖ unter Rotkreuz-Kommando umgewandelt wurde, bleibt jetzt zwar der Name – organisatorisch übernimmt aber wie berichtet die Bezirkshauptmannschaft vom Roten Kreuz. Der schrittweise Übergang findet gerade statt.

In der Praxis verspricht die neuerliche Wende positive Auswirkungen für die Bevölkerung im Bezirk. „Der Impfkoordinator bekommt einen Arbeitsplatz an der BH Gmünd. Dort laufen künftig die vielfältigen Anfragen, die zum Thema aus der Bevölkerung an die Gemeindeämter herangetragen werden, an einer eigenen Mailadresse zusammen“, erklärt Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Ich garantiere eine Antwort innerhalb von 24 Stunden.“ Der Arbeitsplatz von Koordinator Gerald Katzenschlager, der kurz nach der Vollanstellung beim Roten Kreuz schon in den Landesdienst wechselte, befindet sich im Amtshaus in direkter Nähe zum Amtsarzt und zum Covid-Team, davon verspricht sich Grusch einen reibungslosen Informationsfluss.

„Niemand ist mehr gram.“

Den Bezirkshauptmann freut, dass nach dem etwas holprigen Ende der Impfstraße mittlerweile sämtliche Kräfte inklusive Bezirksärztesprecher Christoph Preißl, der nun wieder mit der Koordination der Ärztedienste befasst ist, auch beim Impfzentrum wieder an Bord sind. „Niemand ist mehr gram. Wir können jetzt genau dort fortsetzen, wo unter der Gemeindeführung aufgehört wurde“, betont Grusch. Und Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP): „Toll, dass alle mit dabei sind und im Team der kurzen Wege mithelfen!“

Handysignatur: Hilfe in 18 Gemeindestuben

Die Gemeindeämter, die seit 15 Monaten als Dreh- und Angelpunkt für Bürgeranfragen aller Art zum Virus massiv gefordert sind, sollen durch die zentrale Anlaufstelle entlastet werden. Im gleichen Atemzug bekommen sie eine weitere Aufgabe dazu: Am Weg zur Rückerlangung weitreichender Freiheiten nach den CoV-Einschränkungen kommt der „Grüne Pass“ ins Spiel, für den leistet die Handysignatur – einrichtbar über die Bezirkshauptmannschaften oder auf Finanzonline – gute Dienste. Dementsprechend explodierte die Nachfrage an der Behörde.

Schon ab Anfang Juni sollen die Gemeinden aushelfen, für deren Personal sind bereits die Schulungen angelaufen. „Fast alle sind bereit, die Handysignatur nach Vorlage eines Personalausweises auch in ihren Gemeindeämtern freizuschalten“, freut sich Grusch, vielen Bürgern bleiben dann mitunter weite Wege erspart. 18 der 21 Gemeindeämter wollen ab Juni Handysignaturen für ihre Bürger freischalten, nur jene in Schrems, Heidenreichstein und Amaliendorf-Aalfang machen laut Bezirkshauptmann Grusch nicht mit.

Warum Schrems als einwohnerstärkste Kommune des Bezirkes passen muss?

„Weil die Arbeit für die Gemeinde durch die Pandemie ohnehin schon massiv mehr geworden ist, wir diesen nächsten Schritt personell mit unserer vergleichbar schlanken Verwaltung einfach nicht mehr schaffen“, zuckt Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) mit den Schultern.

Man habe den Bedarf für den Fall, dass alle Schremser eine Handysignatur über das Stadtamt haben wollen, durchgerechnet, sagt er. Dabei sei das Beschäftigungsausmaß einer Vollzeit-Arbeitskraft für ein komplettes Jahr herausgekommen: „Das Tagesgeschäft muss genauso weiterlaufen, und eine Handysignatur ist einfach keine Kernaufgabe eines Gemeindeamtes.“