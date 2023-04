Ausbildungsfit Waldviertel: Jugendliche am Weg zum Beruf unterstützen

„Wer weiß, was sich aus dem Areal in ein paar Jahren noch entwickelt“, sagte Franz Steiner vor über zehn Jahren, als ihn die NÖN in der früheren „Handschuhpeter“-Fabrik in Schrems besucht hat. 1999 hatte er das Areal gekauft, dort unter anderem Wohnraum geschaffen.

Ein paar Jahre sind vergangen, es hat sich etwas entwickelt. Das Projekt „Ausbildungsfit Waldviertel“ hat seinen Standort im Bezirk von Gmünd nach Schrems verlegt. Am Montag erfolgte die offizielle Eröffnung.

Praxis in verschiedenen Bereichen

Vor dem Umzug war Ausbildungsfit Waldviertel bei „Sozial Aktiv“ in Gmünd untergebracht. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich das Team um Standortleiter Kai Kranner aber in der Mittelgasse 20 in Schrems eingerichtet. Das Projekt unterstützt junge Erwachsene bei ihrer Ausbildung nach dem Ende der Schulpflicht. Standorte gibt es auch in Stift Zwettl und Gobelsburg, in Schrems liegt die Kapazität nun bei zehn Plätzen.

Die Jugendlichen können sich hier am Arbeiten mit Holz, im Garten oder im Housekeeping versuchen: „Es ist praktisch orientiert. Die Jugendlichen können sich in den unterschiedlichen Bereichen ausprobieren und wir sehen, in welche Richtung es gehen könnte.“

Diese Ziele stehen im Fokus

Den jungen Menschen soll bei Ausbildungsfit Waldviertel die Chance gegeben werden, Qualifikationen und Fähigkeiten für eine spätere Berufsausübung auch nach Abschluss der Schulpflicht noch lernen zu können. „Die Jugendlichen sind unterschiedlich lange bei uns“, sagt Kranner: „Wie es dann weitergeht, ist verschieden. Das reicht von einer Lehrstelle bis zu einem betreuten Arbeitsplatz.“

Das Projekt begleitet Schüler mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen genauso wie jene, die Unterstützung dabei brauchen, einen Ausbildungsplatz nach der Schule zu finden. Zusammengearbeitet wird mit dem Jugendcoaching und dem AMS. Vorteile am neuen Standort seien die Ruhe und das familiäre Miteinander, erklärt Kranner: „Wir versuchen, für jeden der Schüler das beste rauszuholen.“

