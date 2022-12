Heute vor 30 Jahren: Die Scholler-Morde in Gmünd

Dieses Wochenende ist es genau 30 Jahre her, dass ein grauenhaftes Verbrechen den Gmünder Bezirk erschütterte: Am 18. Dezember 1992 ereignete sich gegen 18 Uhr hinter den Mauern eines Wohnhauses in der Schremser Straße in Gmünd ein Doppelmord. Die Tat ist bis heute unaufgeklärt.

Die Lotto-Toto-Annahmestelle wurde vom Vater betrieben. Foto: Archiv/Karl Tröstl

Franz (38) und sein Vater Hans Scholler (74), die nahe der heutigen Volksbank-Kreuzung eine Lottokollektur betrieben, wurden am betreffenden Abend durch mehrere Pistolenschüsse aus einer tschechischen Waffe 7,65mm hingerichtet – so das damalige Ergebnis der Untersuchung. Der Vater betrieb eine Lotto-Toto-Annahmestelle und war gleichzeitig Versicherungsvertreter, sein Sohn half fallweise im Wettbüro.

Nicht nur die Waffe ließ auf einen oder mehrere Täter aus Tschechien schließen: Es kursierten auch Gerüchte über angebliche Ungereimtheiten im Zusammenhang mit Wettscheinen, die der Sohn auch in České Velenice entgegengenommenen habe. Gewinne sollen dort angeblich mitunter nie angekommen sein, sagt ein Zeitzeuge.

Zwei Punkte brachten das Verbrechen jedenfalls wenige Tage später zutage: Einem Nachbarn war das Tag und Nacht brennende Licht im Haus der Schollers aufgefallen, außerdem wurde die Lotto-Toto-Annahmestelle am darauffolgenden Montagmorgen nicht wie gewohnt aufgesperrt.

Trotz umfangreicher Ermittlungen auch in Tschechien wurden damals keine sachdienlichen Hinweise, die zur Klärung des Verbrechens beitragen hätten können, bekannt. Der oder die Täter verließ(en) das Haus durch das Küchenfenster in den Garten und in Richtung Braunaubach. In der Folge dürfte die Flucht auf offener Straße in unbekannte Richtung fortgesetzt worden sein, hier verlief sich die Spur.

Weitere Ermittlungen im Jahr 1999

Ende 1999 wurden die Scholler-Morde noch einmal zum Thema, als eine Tageszeitung einen Zusammenhang mit Morden rund um eine Lkw-Mafia hergestellt hatte – dabei sei ein Tscheche vernommen worden, der sich zur Zeit des Doppelmordes in Gmünd aufgehalten habe.

Die Polizei stellte die Darstellung damals umgehend richtig: Der Tscheche sei zum Tatzeitraum der Scholler-Morde hinter Gittern gesessen, zudem bestehe kein Zusammenhang zwischen den verwendeten Pistolen. Auch Anfang 1999 wurde im Zuge von Ermittlungen wegen illegalen Waffenbesitzes und Brandstiftung eines Nachtklubbesitzers in Richtung der Doppelmorde ermittelt, aber ohne Ergebnis.

Bis dato wurden keine weiteren Erkenntnisse bekannt, die zu einer Klärung führen könnten. Der Fall blieb im Bezirk bis heute beispiellos. Generell sei in den 30 Jahren seither die Zahl der Gewaltverbrechen in ganz Niederösterreich gesunken, die Aufklärungsquote gleichzeitig gestiegen, heißt es von der Polizei – was auf gute Prävention und Polizeiarbeit schließen lasse.

