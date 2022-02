Heidenreichstein: Kritik von Grünen nach Baustart am Busbahnhof

Der Baustart am Busbahnhof Heidenreichstein erfolgte – nach mehreren Verzögerungen – in der Vorwoche für einige Heidenreichsteiner überraschend. Nun kommt Kritik von Manfred Stattler von der Grünen Liste: „Sowohl die Durchführung als auch das Ergebnis des SPÖ/ÖVP-Projekts ‚Neuer Busbahnhof‘ bleiben aus Sicht der Grüne Liste Heidenreichstein weit hinter den Möglichkeiten zurück.“

Heidenreichstein Busbahnhof: Umbau nach Verzögerung gestartet

Passiert sei jahrelang nichts. „Dafür wird jetzt im letzten Moment ein unausgegorener Plan umgesetzt“, so Stattler in einer Aussendung. Es sei versäumt worden, eine öffentliche Diskussion mit Bürgerbeteiligung zu starten. „Mit viel öffentlichem Geld – unter anderem wurde ein angrenzendes Gebäude angekauft und geschleift – stellt die SPÖ/ÖVP-Stadtregierung nun statt einem zeitgemäßen Busbahnhof eine Mischung aus verschiedenen Verkehrsnutzungen her, die kein Experte so empfehlen würde.“

Als Alternative haben die Grünen schon 2018 ein alternatives Konzept vorgelegt (die NÖN berichtete), in dem vorgeschlagen wurde, den Busbahnhof in die Nähe der Mittelschule zu verlegen. Das Konzept wurde damals als schwierig finanzierbar kritisiert. Im Gespräch mit der NÖN verteidigt Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) auch heute noch die Entscheidung und lässt das Argument, man habe nicht diskutiert, nicht gelten: „Wir diskutieren schon länger als ein Jahr. Es waren im Vorfeld alle informiert, und natürlich wurde das Thema auch im Bauausschuss besprochen.“ Nun sei es Zeit gewesen, eine Entscheidung zu treffen: „Wir müssen Ende April mit dem Projekt fertig sein, um die Förderungen zeitgerecht abrechnen zu können.“

Die Diskussion auf eine noch breitere, öffentlichere Basis zu stellen sei „in Zeiten einer Pandemie schwierig“.

Eine weitere Forderung der Grünen war es, den Busbahnhof für Touristenbusse und Parkplätze in Burgnähe zur Verfügung zu stellen. „Zu Baubeginn im Herbst 2021 waren noch nicht einmal die wirtschaftlich notwendigen Parkplätze für das benachbarte Burgstüberl in der Planung berücksichtigt worden. Dieses Versäumnis wurde zum eigentlichen Grund, warum Bauzäune den ganzen Winter über die Fußwege für BuskundInnen versperrten.“

Nun wird es doch Parkplätze an der Waidhofner Straße geben, und zwar möglichst verkehrssicher gestaltet, wie Kirchmaier versichert. Generell verweist er aber auf die bestehenden Parkplätze in der Mühlgasse. Außerdem würden auch Reisebusse künftig dort Touristen in der Nähe der Burg aussteigen lassen können: „Parken müssen sie halt dann woanders, das ist in vielen Städten so.“ Den restlichen Platz brauche man, denn man sei generell „platzmäßig dort eingeschränkt.“ Wie berichtet soll der Umbau bis Ende April fertig sein und wird rund 370.000 Euro kosten.

