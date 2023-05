Maibäume in Eibenstein händisch aufgestellt

In der Katastralgemeinde Eibenstein von Gmünd lud sie Orts-SPÖ unter der Führung von Michael Bierbach zum traditionellen Maibaumaufstellen auf dem Kinderspielplatz ein. Aber nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder durften einen kleinen Baum schmücken und diesen dann mit Unterstützung einiger Erwachsener schmücken und aufstellen. Das bereitete den kleinen besonders Spaß, Michael Bierbach gab mehrmals das Kommando „ho-ruck“!

Anders verlief es bei dem knapp 23 Meter hohen Baum, der von den Erwachsenen aufgestellt wurde. Es haben sich neben den SPÖ-Mitgliedern auch noch einige andere Helfer gefunden, die mit den sogenannten Schwoablern den Maibaum hochstemmen. Hier hat der Alt-Nationalratsabgeordnete Rudolf Parnigoni das Kommando übernommen. Dabei mussten die Baumaufsteller gegen scharfen Wind ankämpfen. Aber nach einiger Zeit war der Eibensteiner Maibaum aufrecht, musste nur noch eingerichtet und fixiert werden.

Danach gab es ein Schätzspiel über ein Maß ab einem Band am Maibaum bis zur Spitze, wo 20 tolle Preise zu gewinnen waren. Der Hauptpreis für ein Wochenende in einem Luxushotel in Hirschwang für zwei Personen wurde von Michael Bierbach gesponsert. Darüber konnte sich eine Kleineibensteinerin freuen.

Als Ehrengast konnte der EU Parlamentarier Günther Sidl begrüßt werden, der auch einige Worte zum 1. Mai sprach. Er hielt sich einige Zeit bei dem Fest auf und führte mit etlichen Personen Smalltalk am Stehtisch.

Leuchtender Schutzweg seit dem 1. Mai

Einen ungewöhnlichen „Schutzweg“ hat die Gmünder Katastralgemeinde indes genauso seit 1. Mai: Kunstvoll und leuchtend grell wurde ein Zebrastreifen aufgetragen – offenbar aus Sorge um einen Einheimischen, der die Dorfstraße an der Stelle gerne gemächlichen Schrittes quert.

Ungewöhnlicher Maisteig in Kleineibenstein. Foto: privat

