Sparstift bei Sozial Aktiv, lebmit & bunttex & Co: AMS justiert nach

Groß war der Aufschrei wegen der Pläne des AMS NÖ gewesen, nach denen der sozialökonomische Betrieb Eibetex in Waidhofen geschlossen, „lebmit & bunttex“ und Sozial Aktiv in Gmünd fusioniert und stark verschlankt werden sollen. Jetzt stellt Gmünds AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Resch eine sanftere Version des Sparkurses in Aussicht. Und: Die Idee eines „Reallabors“ mit existenzsicherndem Erwerbseinkommen für alle gewinnt an Konturen.

Die neue Normverteilung zwischen den NÖ Bezirken werde wohl bleiben, sagt Harald Resch – Gmünd wird im internen Vergleich hinsichtlich Plätzen für vorübergehend in sozialökonomischen Betrieben eingestellte „Transitarbeitskräfte“ wie berichtet als „überversorgt“ gewertet, genauso der Bezirk Waidhofen. Aber: „Es wird wohl etwas nachjustiert“. Die Budgetkürzung durch den Bund sei sanfter ausgefallen als befürchtet. 16 der 28 Transitplätze hätten für 2024 gestrichen werden sollen, der Aderlass dürfte nun etwas geringer ausfallen. Details kann Resch noch nicht nennen, er erhofft sich etwas mehr Klarheit in den nächsten Tagen.

„Projekt neu aufstellen.“ Für Waidhofen kann sich die dortige AMS-Chefin Edith Palisek-Zach zu zukünftigen Szenarien noch nicht äußern. „Ich bin zuversichtlich, dass die Eibetex-Mitarbeiter das Projekt neu aufstellen werden“, sagt sie: „Mir sind derzeit jedoch keine konkreten Pläne bekannt, daher kann ich auch nicht sagen, ob eine Zusammenarbeit mit dem Reallabor geplant ist beziehungsweise ausgearbeitet wird.“

Ihr Gmünder Kollege Harald Resch erwartet indes eine Lösung, die aus mehreren Teilen bestehen wird. Einer davon könnte auch die Entwicklung eben jenes „Reallabors inklusive Arbeit“ sein.

Reallabor inklusive Arbeit? Ein Reallabor soll Wissenschaft und Praxis verknüpfen. Jenes zur inklusiven Arbeit zielt auf die Option aller Menschen im arbeitsfähigen Alter ab, unabhängig von Beeinträchtigungen durch Arbeit ein existenzsicherndes und sozialversichertes Einkommen zu erhalten. Vereinfacht dargestellt gehe es hier nicht darum, Menschen an Jobs anzupassen, sondern das Umfeld auf Menschen zuzuschneiden, sagt der Bundesseelsorger der Katholischen Arbeitnehmer:innenbewegung (KAB), Karl Immervoll aus Heidenreichstein, „Beeinträchtigungen sind kein Grund zum Ausschluss“.

Ziel sei es, die gesetzlichen und regulatorischen Voraussetzungen für die Entwicklung und Umsetzung einer inklusiven Arbeits- und Sozialpolitik zu schaffen,

Das Reallabor als Instrument der EU sei in Österreich im Sozialbereich weitgehend unbekannt. Das Waldviertel könne so eine Vorreiter-Rolle einnehmen – wie schon bei ersten Selbstverwaltungsbetrieben in Göpfritz (Tischlerei), Heidenreichstein (Textil) und Schrems (Schuhwerkstatt) in den 1980ern oder Initiativen gegen die Arbeitslosigkeit, aus denen vor 35 Jahren soziolökonomische Betriebe wie eben Sozial Aktiv, „lebmit & bunttex“ oder Eibetex hervorgingen. Netzwerke seien entstanden und heute eine Basis für ein Reallabor im Waldviertel und Weinviertel-West als neuer Ansatz zur Gewährung einer aktiven Teilhabe aller, glaubt Immervoll.

Initiativen, Gemeinden, Experten im Boot. Das Modell geht auf ein Symposium mit KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung), Universitäten aus Wien und Salzburg, Arbeiterkammer NÖ und „Netzwerk Grundeinkommen“ im Juni 2022 zurück. Die Frage, wie das Sozialsystem Teilhabe für möglichst alle Menschen gewährleisten kann, sei seither im Raum gestanden. Im Schatten jüngster Entwicklungen bekamen die Überlegungen allerdings eine neue Dynamik, berichtet Karl Immervoll vom Zusammenschluss von Waldviertler Initiativen zu einer Plattform, woran in Begleitung von Experten gemeinsam mit Gemeinden, Betrieben und Vereinen getüftelt werde.

Er würde 2024 als Jahr der Konzeptionierung, 2025 als Startjahr sehen.