Nikolaus brachte den Schnee: Einsatzserie im Bezirk Gmünd

Los ging es noch am Montag um 22.30 Uhr in Kirchberg/Walde, wo ein Pkw in den Graben gerutscht war. Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Bad Großpertholz um 4.37 Uhr an die Bundesstraße B41 gerufen, gleich mehrere im Schnee hängen gebliebene Lkw ohne Ketten wurden nach Rindlberg abgeschleppt. Pkw mussten in der Folge in Eggern, Eisgarn und Haid bei Gmünd – nach einem Zusammenstoß auf der Landesstraße L68 – geborgen werden, in Heidenreichstein wurden Einsatzkräfte noch um 10.07 Uhr zu einer Lkw-Bergung gerufen.

Von umgefallenen Bäumen mussten Straßen unter anderem in Wultschau, St. Martin, Eisgarn, Heidenreichstein, Loimanns und Steinbach bei Nagelberg - wo die Kameraden auch nach Mittag noch unterwegs waren - befreit werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.