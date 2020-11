Ein 86-Jähriger aus Gmünd war gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto auf der Lainsitzstraße vom Arzthaus in Richtung B 41 unterwegs. Bei der Kreuzung bog er links in die B41 ein. In diesem Augenblick war ein 24-Jähriger auf der B41 von Altweitra in Richtung Gmünd unterwegs.

Laut Polizei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Das Auto des 86-Jährigen stieß gegen das Fahrzeugheck des 24-Jährigen. Dieser klagte danach über Nackenschmerzen und wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert. Der betagte Gmünder blieb unverletzt.

Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr Dietmanns geborgen, die mit acht Mitgliedern unter der Leitung von Kommandanten Stefan Macho ausgerückt sind. Dazu wurde die B41 gesperrt.