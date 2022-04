Unfall beim Haid-Kreisverkehr: Pkw krachte in eine Leitplanke .

Die Polizei und die Gmünder Feuerwehr mussten in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Fahrzeugbergung ausrücken: Ein Pkw war beim Haid-Kreisverkehr in eine Leitplanke geprallt und wurde von der Feuerwehr abtransportiert. Der Fahrzeuglenker befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte allerdings nicht mehr am Unfallort.