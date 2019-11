Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich war der Fahrer aus dem Bezirk Gmünd gegen 17.50 Uhr auf der Emmerich-Berger-Straße unterwegs, als er, durch die Bedienung seines Autoradios abgelenkt, den alkoholisierten Fußgänger übersah, der die Straße überqueren wollte.

Der 53-Jährige wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Er wurde verletzt in das Landesklinikum Gmünd gebracht, teilte die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung mit.