Pkw landete in frischer Baugrube

Die Straßenmeisterei Weitra hatte am Vortag mit Instandsetzungs-Arbeiten an der L8210 zwischen Waldenstein und der Katastralgemeinde Groß Höbarten begonnen und halbseitig ein Fahrbahnstück abgetragen. Der Pkw-Lenker war am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße unterwegs, als er ausgerechnet im Baustellenbereich von der Fahrbahn abkam, über die Absperrung hinweg rollte und in die Baugrube kippte.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Waldenstein

Die von der Straßenmeisterei Weitra alarmierte Feuerwehr Waldenstein sicherte die Stelle ab und befreite das Fahrzeug mittels Seilwinde aus der misslichen Position. Der Unglückslenker kam laut Einsatzleitung mit dem Schrecken davon.

Vor Ort waren neben fünf Mitgliedern der Feuerwehr Waldenstein auch Polizei und Straßenmeisterei Weitra.