Moorbad Harbach Unfall mit Motorrad: Fahrzeuglenker wurde ins Krankenhaus geflogen

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Symbolbild Foto: APA (Symbolbild)

E in 53-jähriger aus der Gemeinde Heidenreichstein war am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad vom Mandelstein in Richtung Harbach unterwegs, kurz vor dem Ortsgebiet kam es zu einem Unfall.