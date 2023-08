Alkolenker überfuhr Stopp-Tafel und schoss Auto ab

Zwei Tage vor Weihnachten fuhr ein Waidhofener (21) auf Geschenksuche nach Schrems. Dort traf er eine Bekannte: „Ich erzählte ihr von meinem schmerzlichen Verlust, dem Tod meiner Oma. Ich war angeschlagen und wir gingen dann in die Brauerei und zischten einige Bierchen.

„Ich war abgelenkt, als die Geschenke verrutschten“

Ja, er sei alkoholisiert gewesen (Messung ergab 0,96 Promille), gab der Waidhofener bedauernd vor Gericht zu. Als dann die Geschenke am Beifahrersitz verrutschen, sei er abgelenkt gewesen und habe vom Stadtgebiet Schrems in Richtung Langschwarza fahrend, an der Kreuzung das Stopp-Schild übersehen und überfahren, gestand er ein.

Opfer: „Wir hatten beide einen Schutzengel“

Das unschuldig zum Handkuss gekommene Opfer (45) erlitt eine Knochenmarkschwellung, Prellungen und Zerrungen am ganzen Körper. „Wir hatten beide einen Schutzengel, es hätte viel schlimmer ausgehen können“, meinte die Waldviertlerin im Zeugenstand.

Geldstrafe und fünf Monate bedingt

Der bislang unbescholtene Waidhofener wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu fünf Monaten auf Bewährung und 2.780 Euro Geldstrafe verurteilt. Weiters muss er an das Opfer 4.000 Euro Schadenersatz leisten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.