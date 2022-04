Südböhmen: Tragischer Frontal-Crash

Ein tragischer Verkehrsunfall hat vorige Woche das kleine Dorf Staňkov in der Region Jindřichův Hradec an der österreichischen Grenze erschüttert. Drei Menschen sind, nachdem ein Auto am Staňkovský-Teich gegen einen Baum gefahren ist, verunglückt. Der Unfall ereignete sich kurz vor halb acht abends auf einem fast geraden Abschnitt einer schmalen Straße, die entlang des Teiches verläuft.

„Es war ein schrecklicher Schlag. Das Auto rauchte und niemand stieg aus. Mein Sohn und ich rannten sofort an die Stelle und riefen einen Krankenwagen. Ein Mann fiel aus dem Auto, wir zogen zwei andere Männer heraus, sie waren tot. Ein Passagier war noch am Leben, am Ende ist er trotz unserer Bemühungen leider gestorben“, sagte ein Ersthelfer zu www.jindrichohradeckydenik.cz.

Obwohl der Rettungsdienst rasch eintraf und auch ein Hubschrauber kam, konnte keiner der Beteiligten gerettet werden. Laut Zeugen war keiner der Fahrzeuginsassen angeschnallt. Auch über einen möglichen Alkoholeinfluss wird spekuliert, eine polizeiliche Untersuchung ist aber noch ausständig.

