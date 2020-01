In den frühen Morgenstunden des 30. Dezember wurde ein Heidenreichsteiner im erst 20. Lebensjahr bei einem Verkehrsunfall in Südböhmen aus dem Leben gerissen. Die Zahl der Einwohner aus dem Gmünder Bezirk, die im vergangenen Jahr im Straßenverkehr ihr Leben lassen mussten, stieg damit auf acht.

In einem Online-Bericht auf Idnes.cz ist davon die Rede, dass sich der Unfall am 30. November gegen halb fünf Uhr nahe des Dorfes Majdalena zwischen Třeboň und Schrems ereignet hat. Der 19-Jährige sei auf eisiger Straße zu schnell in eine Linkskurve gefahren und frontal in einen Baum gekracht, er sei an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlegen. Laut Polizei-Sprecherin sei der junge Mann alleine in dem Auto gesessen.